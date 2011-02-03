گشتهای کنترل آلودگی هوا مشهد ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، سیاوش میلانیان اظهارداشت: گشت‌های کنترل آلودگی هوا مشهد از تاریخ 27 دی ماه سال جاری با هدف برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی با همکاری و تعامل محیط زیست استان، پلیس راهور مشهد و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد آغاز شده است .

وی با بیان اینکه خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی بیشترین سهم را در آلودگی هوای مشهد دارند عنوان کرد: گشت‌های کنترل آلودگی هوای مشهد تا هنگام فرهنگ سازی و ریشه کن شدن معضل تردد خودروهای دودزا و تولید کننده آلاینده‌های غیر مجاز با قاطعیت ادامه خواهد داشت .

وی ضمن تشکر از کسانی که نسبت به رفع معایب خودروهای خود اقدام می کنند، اظهار داشت: ظرف مدت یک هفته، هزارو 707 برگ اخطاریه برای خودروهای خاطی صادر شده است .

میلانیان یادآورشد: خودروهای تولیدی سال 82 و ماقبل آن، بیش از 30 برابر خودروهای استاندارد در کشور آلایندگی ایجاد می کنند و این در حالی است که حدود 50درصد خودروهای موجود زیر مدل 82 و فاقد استانداردهای زیست محیطی هستند .