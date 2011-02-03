۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

گشتهای کنترل آلودگی هوا مشهد ادامه می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول مراکز معاینه فنی مکانیزه مشهد گفت: گشتهای کنترل آلودگی هوا مشهد تا ریشه کنی خودروهای آلاینده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، سیاوش میلانیان اظهارداشت: گشت‌های کنترل آلودگی هوا مشهد از تاریخ 27 دی ماه سال جاری با هدف برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی با همکاری و تعامل محیط زیست استان، پلیس راهور مشهد و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد آغاز شده است.

وی با بیان اینکه خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی بیشترین سهم را در آلودگی هوای مشهد دارند عنوان کرد: گشت‌های کنترل آلودگی هوای مشهد تا هنگام فرهنگ سازی و ریشه کن شدن معضل تردد خودروهای دودزا و تولید کننده آلاینده‌های غیر مجاز با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

وی ضمن تشکر از کسانی که نسبت به رفع معایب خودروهای خود اقدام می کنند، اظهار داشت: ظرف مدت یک هفته، هزارو 707 برگ اخطاریه برای خودروهای خاطی صادر شده است.

میلانیان یادآورشد: خودروهای تولیدی سال 82 و ماقبل آن، بیش از 30 برابر خودروهای استاندارد در کشور آلایندگی ایجاد می کنند و این در حالی است که حدود 50درصد خودروهای موجود زیر مدل 82 و فاقد استانداردهای زیست محیطی هستند.

مسئول مراکز معاینه فنی مکانیزه مشهد با اشاره به اینکه در صورت مراجعه کلیه خودروهای مشمول معاینه فنی حدود 25 درصد از آلودی هوای مشهد کاهش می یابد، گفت: خودروهای بی کیفیت با تولید آلاینده‌‌های بیش از حد مجاز باید از چرخه حمل و نقل خارج و جایگزین شوند.

