فرهنگ عمومی انقلاب اسلامی ایران ریشه در دین دارد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی در جمع اعضای شورای فرهنگ عمومی استان همدان با بیان اینکه خیزش ها و رویش های عظیم مردم در روزها و ایام انقلاب اسلامی، در گرو سازمان ها و تشکل های تعریف شده نبود، گفت: این امور بر گرفته از فرهنگی بود که در دین و مذهب تجلی پیدا کرد.

وی افزود: روحانیت در صف اول حرکت های انقلابی، هدایتگر و پیشگام در جریانات و تجمعات مردمی بر علیه نظام ستمشاهی بودند و مساجد و حسینیه ها نیز مبدا و آغاز موجهای مردم بود.

فامیل کریمی استان همدان را به عنوان یکی از استان های پیشتاز در تبعیت از رهبری امام راحل(ره) در دوران انقلاب برشمرد و گفت: بیشتر تجمعات و راهپیمایی ها با محوریت روحانیت در همدان شکل می گرفت و دیگر گروهها و سازمانهایی که به نوعی در انقلاب نقش داشتند بر مدار روحانیت فعالیت می کردند.

وی گفت: در ارتباط با شورای فرهنگ عمومی نیازمند بازخوانی منطقه ای و عمومی هستیم تا از تمامی زوایا و بخش های مختلف، فرهنگ عمومی استان همدان دیده شود.

فامیل کریمی افزود: ثقل تمامی تصمیمات و اقدامات فرهنگی استان همدان در شورای فرهنگ عمومی صورت می گیرد و همه اعضا و دستگاه های عضو باید با این شورا همسو، همدل و هماهنگ باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در پایان بر اهتمام اعضا نسبت به پیگیری تا حصول نتایج مصوبات تاکید کرد.