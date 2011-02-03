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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

نخستین بار در کشور:

طرح ارتقاء فرهنگ سفر در اتوبوسهای مسافربری اجرا می شود

طرح ارتقاء فرهنگ سفر در اتوبوسهای مسافربری اجرا می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی گفت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر اجرای طرح ارتقاء فرهنگ سفر در اتوبوسهای مسافربری برای نخستین در کشور در استان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی  صبح پنجشنبه در نشست خبری افزود: طرح ارتقاء فرهنگ سفر برای بهره مندی مطلوب از امکانات و فضای داخل اتوبوسهای مسافری در دو سال گذشته طراحی شده است و اجرای آن در آذربایجان غربی به عنوان استان نمونه به زودی آغاز می شود.

وی خاطر نشان کرد: این طرح در دو بخش تصویری و مکتوب اجرا می شود و براساس آن در بخش تصویری پیش از پخش فیلم سینمایی بسته فرهنگی‌، تبلیغاتی شامل دعای سفر، فرهنگ سفر، پیامهای اجتماعی و ترافیکی و پیامهای بازرگانی پخش می شود.

طالبی افزود: در بخش مکتوب نیز مشابه بخش تصویری به جز دعای سفر بسته های مختلفی برای ارتقاء فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سفر در نظر گرفته شده است که در قالب نشریه ای ماهانه با نام کتاب سفر در اتوبوسها توزیع خواهد شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات گسترده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ارتقاء خدمات مسافرتهای جاده ای کشور در سالهای اخیر گفت: با اجرای این طرح و ارائه بسته های فرهنگی در اتوبوسها پیش بینی می شود علاوه بر غنی سازی اوقات سفر مهمترین پیامهای اجتماعی و فرهنگی به مخاطبان ارائه شود.

سالانه بیش از 15میلیون مسافر توسط ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی جابجا می شود.

کد مطلب 1244912

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