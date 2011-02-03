طرح ارتقاء فرهنگ سفر در اتوبوسهای مسافربری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی صبح پنجشنبه در نشست خبری افزود: طرح ارتقاء فرهنگ سفر برای بهره مندی مطلوب از امکانات و فضای داخل اتوبوسهای مسافری در دو سال گذشته طراحی شده است و اجرای آن در آذربایجان غربی به عنوان استان نمونه به زودی آغاز می شود.

وی خاطر نشان کرد: این طرح در دو بخش تصویری و مکتوب اجرا می شود و براساس آن در بخش تصویری پیش از پخش فیلم سینمایی بسته فرهنگی‌، تبلیغاتی شامل دعای سفر، فرهنگ سفر، پیامهای اجتماعی و ترافیکی و پیامهای بازرگانی پخش می شود.

طالبی افزود: در بخش مکتوب نیز مشابه بخش تصویری به جز دعای سفر بسته های مختلفی برای ارتقاء فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سفر در نظر گرفته شده است که در قالب نشریه ای ماهانه با نام کتاب سفر در اتوبوسها توزیع خواهد شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات گسترده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ارتقاء خدمات مسافرتهای جاده ای کشور در سالهای اخیر گفت: با اجرای این طرح و ارائه بسته های فرهنگی در اتوبوسها پیش بینی می شود علاوه بر غنی سازی اوقات سفر مهمترین پیامهای اجتماعی و فرهنگی به مخاطبان ارائه شود.

سالانه بیش از 15میلیون مسافر توسط ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی جابجا می شود.