برگزاری کلاسهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس تبریز

احمد سجادی فر پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: این کلاس ها در فاز اول در مدارس راهنمایی و دبیرستانهای خیابان های حجتی، بهار و قدس تبریز با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان مقاطع فوق، با آسیبهای اجتماعی و راههای مقابله با آنها، برگزار می شود.

وی افزود: آگاهسازی دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستا نی تبریز از رفتارهای نا متعادل اجتمایی و همچنین بر قراری ارتباط بین خانواده ها برای تعامل بیشتر با فرزندان خود از طریق این کلاسها، از دیگر اهداف موسسه در اجرای این طرح است.

سجادی فر تصریح کرد: این طرح برای اولین بار از سوی موسسه فرشتگان نیاز و با همکاری مرکز مشاوره معاونت امور فرهنگی وامور اجتما عی نیروی انتظامی استان صورت می پذیرد که در نظر داریم در آینده این طرح را در سایر مدارس و دبیرستانهای تبریز نیزاجرا کنیم.

سجادی فر همچنین خواستار هوشیاری بیشتر خانواده ها نسبت به فرزندان خود شده و آمادگی موسسه را برای ارائه مشاوره رایگان برای رفع هرگونه مشکلات خانوادگی از سوی روانشناسان مجرب این موسسه اعلام کرد.

موسسه خیریه حمایت از فرشتگان نیاز تبریز اخیرا فعالیت خود را شروع کرده و در راستای اهداف خیریه و ارائه خدمات اجتماعی شامل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و درمان آنها فعالیت می کند.