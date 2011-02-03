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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

سر دبیر نشریه "صبح نیشابور" درگذشت

سر دبیر نشریه "صبح نیشابور" درگذشت

مشهد - خبرگزاری مهر: سر دبیر نشریه صبح نیشابور نخستین نشریه محلی خراسان رضوی در سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) بر اثر بیماری ریوی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرحوم تقی سعید کاویانی، متولد اول فروردین 1334 هـ.ش شهرستان نیشابور بود که در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و عشق او به خاندان عصمت و طهارت(ع) باعث شد که از نام آورترین مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) در نیشابور شود.

رئیس اداره ارشاد اسلامی نیشابور به خبرنگار مهر در این باره گفت: حاج سعید کاویانی با اتفاق جمعی از جوانان مذهبی نیشابور بنیانگذار هیئت جوانان انصار المهدی نیشابور بود که هم اکنون مهدیه نیشابور از بزرگترین مراکز معنوی و فرهنگی این شهرستان است.

محمد مهدی مجژدی گفت: سعید کاویانی مسئولیت خانه فرهنگ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور را در دهه 60 عهده دار بود و توانست در حوزه فرهنگ و هنر این شهرستان با جمع آوری نخبگان و صاحب نظران تحول مثبتی را بوجود آورد.

وی در سال 1368 به همراه دوستانش "نشریه صبح نیشابور" نخستین نشریه محلی خراسان رضوی را در نیشابور پایه گذاری کرد و در مدت 20 سال فعالیت شبانه روزی در مقام سردبیر این نشریه توانست خدمات شایان توجهی را در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی اقتصادی به نیشابور انجام دهد.

وی گفت: آن مرحوم در اقدامی منحصر به فرد نسبت به جمع آوری آثار مرحوم حیدر یغمای نیشابوری اهتمام ورزید و نخستین دیوان اشعار حیدر یغما شاعر خشتمال نیشابور به کوشش وی به زیور چاپ آراسته شد.

مجژدی گفت: کاویانی متفکری ژرف اندیش بود که در تمام حوزه های فرهنگی و هنری اعم از شعر، نویسندگی، موسیقی، طنز، خوشنویسی، طراحی، تئاتر و... صاحب نظر بود و کارهای ماندگاری را به جا گذاشته است.

مراسم تشییع جنازه آن مرحوم از مهدیه نیشابور عصر پنج شنبه برگزار می شود.

کد مطلب 1244915

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