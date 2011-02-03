تورم زیاد شد، وزیر راه استیضاح / ایران نفت سبز استخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اقتصاد کشور درهفته گذشته شاهد تحولاتی دربخش های مختلف بوده که مهمترین آن مسائل مختلف مربوط به بازار اقلام مصرفی، سکه و ارز، کار، همچنین تحولات بازارهای نفتی، مسکن و برخی برنامه های جدید دولت را شامل گرفته است.

بر پایه این گزارش، درهفته ای که گذشت بانک مرکزی تصمیمات مهمی در مورد زمان و نحوه خروج ایران چک ها از سیستم بانکی گرفت.همچنین از آماده باش بانک ها برای واریز مرحله دوم یارانه ها در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها خبر دادند.

حمله دزدان دریایی به نفتکش های ایرانی به همراه افزایش قیمت نفت در بازار به دنبال وقوع حوادث سیاسی در مصر و کاهش قیمت دلار نیز از جمله مهمترین تغییرات اقتصادی صورت گرفته محسوب می شود. در این بخش می توان دستیابی ایران به استخراج نفت سبز به عنوان اولین کشور جهان را نیز نام برد.

افزایش چانه زنی های فعالان بازار کار و اشتغال کشور در مورد میزان و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور به همراه اولتیماتوم دولت به دستگاه ها و وزارتخانه ها برای توقف قراردادهای پیمانکاری و حذف فعالان این بخش از چرخه بازار کار نیز مهم ترین تحولات در این بخش بوده است.

احتمال ورود سکه های گرمی، دو نرخی شدن سکه های طلا در بازار، احتمال انتشار سکه های گرمی با اوزان مختلف، اجرای برنامه های تحول گمرکی از سال آینده و جزئیات قیام بانکی احمدی نژاد در سال 90 نیز در کنار افزایش نرخ تورم به 10.8درصد؛ از دیگر تحولات مهم حوزه اقتصاد کلان است.

همچنین درهفته ای که گذشت فهرست جدیدی از قیمت ها در بازار ارائه شد و در مورد اجرای تحول گمرکی در سال آینده توسط وزیر اقتصاد صحبت شد. آغاز معاملات الکترونیکی مسکن نیز موضوعی دیگر بود که توسط فعالان حوزه مسکن اعلام شد.

تغییرات قیمتی املاک اداری درپایتخت نیز موضوعی دیگر بود که مورد بررسی قرار گرفت که در کنار آن باید به آغاز صدور قبوض قرمز گاز برای مشترکات پرمصرف گاز اشاره کرد.