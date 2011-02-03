رئیس مجمع امور صنفی همدان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، انتخابات هیئت رئیسه مجمع امور صنفی شهرستان همدان با حضور 55 نفر از روسای اتحادیه های صنفی این شهرستان، نماینده فرمانداری، نماینده اصناف و نماینده بازرگانی در محل سازمان بازرگانی برگزار شد.

بر اساس این گزارش علی یکتا با 29 رای به عنوان نایب رئیس اول مجمع امور صنفی، امیرکریمی نظر با 21 رای به عنوان نایب رئیس دوم، داوود محبیان با 20 رای به عنوان دبیر مجمع و رضا مرکزی مقدم به عنوان خزانه دار مجمع امور صنفی انتخاب شدند.

گفتنی است انتخابات مجمع امور صنفی هر دو سال یکبار در اردیبهشت ماه برگزار می شود که به عللی این انتخابات دوباره در همدان انجام شد.

سید حسن شماعی قبل از این ریاست مجمع امور صنفی همدان را عهده دار بود.