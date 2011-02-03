ناامنی مرزی در استان ایلام وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صحبت الله رحمانی صبح پنجشنبه در کنفراس مطبوعاتی و رسانه ای که با حضور خبرنگاران نشریات محلی، سراسری و خبرگزاریهای فعال استانی در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، گفت: کوچکترین ناامنی مرزی در استان وجود ندارد و مرزهای استان تحت کنترل کامل هستند.
وی اظهار داشت: امروز به برکت اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت های فراوان در عرصه های مختلف، با وجود تجهیزات و نیروی فعال، مرز ما از فعالیت، صلابت و پایداری مناسبی برخوردار است.
وی بیان داشت، افزود: هم اکنون 130 کیلومتر جاده مرزی با برق رسانی مناسب داریم و پاسگاههای مرزی در منطقه از تجهیزات کاملی برخوردارند.
وی در خصوص میله گذاری های مرزی نیز تصریح نمود: یکی از کارهای بزرگی که در شورای امنیت پایداری منطقه غرب انجام شد مقوله میله گذاری مرز بر اساس قرارداد الجزایر بود که این کار در کمال دقت و با حضور ناظران دو کشور همسایه ایران و عراق صورت پذیرفت.
این مقام امنیتی یکی از کارهای بسیار بزرگی که با نگاه ویژه به اهتمام استاندار ایلام در منطقه انجام شده را مین زدائی از مناطق جنگی استان ذکر نمود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام با مهم ارزیابی نمودن این فعالیت گفت: این کار شاید از جهات مختلف از پروژه های بسیار بزرگ استان قلمداد شود چرا که تا کنون برای پاکسازی میادین مین منطقه 18 نفر شهید و بیش از 130 نفر به مقام جانبازی نائل گردیده اند.
رحمانی حضور فعال و پر نشاط مردم در مناطق مرزی را تضمین کننده امنیت پایدار خواند و خاطر نشان ساخت: پایداری مردم و استقامت آنها در طی دوران 8 سال دفاع مقدس آنها را به سدی محکم برای دفاع از کشور در مقابله با هر نوع تهدیدی تبدیل نموده و امروز نام ایلام در عرصه های مختلف بسیار درخشان و بلند آوازه است.
وی در خاتمه از تمدید دوره مسئولیت خویش در حوزه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری ایلام خبر داد و از اعتماد مجدد استاندار ایلام قدر دانی نمود.
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