ناامنی مرزی در استان ایلام وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صحبت الله رحمانی صبح پنجشنبه در کنفراس مطبوعاتی و رسانه ای که با حضور خبرنگاران نشریات محلی، سراسری و خبرگزاریهای فعال استانی در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، گفت: کوچکترین ناامنی مرزی در استان وجود ندارد و مرزهای استان تحت کنترل کامل هستند .

وی اظهار داشت: امروز به برکت اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت های فراوان در عرصه های مختلف، با وجود تجهیزات و نیروی فعال، مرز ما از فعالیت، صلابت و پایداری مناسبی برخوردار است .

وی بیان داشت، افزود: هم اکنون 130 کیلومتر جاده مرزی با برق رسانی مناسب داریم و پاسگاههای مرزی در منطقه از تجهیزات کاملی برخوردارند .

وی در خصوص میله گذاری های مرزی نیز تصریح نمود: یکی از کارهای بزرگی که در شورای امنیت پایداری منطقه غرب انجام شد مقوله میله گذاری مرز بر اساس قرارداد الجزایر بود که این کار در کمال دقت و با حضور ناظران دو کشور همسایه ایران و عراق صورت پذیرفت .

این مقام امنیتی یکی از کارهای بسیار بزرگی که با نگاه ویژه به اهتمام استاندار ایلام در منطقه انجام شده را مین زدائی از مناطق جنگی استان ذکر نمود .

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام با مهم ارزیابی نمودن این فعالیت گفت: این کار شاید از جهات مختلف از پروژه های بسیار بزرگ استان قلمداد شود چرا که تا کنون برای پاکسازی میادین مین منطقه 18 نفر شهید و بیش از 130 نفر به مقام جانبازی نائل گردیده اند .

رحمانی حضور فعال و پر نشاط مردم در مناطق مرزی را تضمین کننده امنیت پایدار خواند و خاطر نشان ساخت: پایداری مردم و استقامت آنها در طی دوران 8 سال دفاع مقدس آنها را به سدی محکم برای دفاع از کشور در مقابله با هر نوع تهدیدی تبدیل نموده و امروز نام ایلام در عرصه های مختلف بسیار درخشان و بلند آوازه است .