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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

دهمین روز قیام ملت مصر-10/

حرکت اوباش رژیم به سمت التحریر/مردم : جنایات مبارک سازمان یافته است

حرکت اوباش رژیم به سمت التحریر/مردم : جنایات مبارک سازمان یافته است

حرکت اوباش اجیر شده رژیم مبارک به سوی معترضین در میدان التحریر، ازسرگیری تظاهرات در اسکندریه پس از نماز ظهر و تاکید مخالفان بر سازمان یافته بودن جنایات علیه مردم از آخرین تحولات مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، درگیری در میدان التحریر از سرگرفته شده است و این در حالی است که شهروندان مصری همچنان در حال ورود به این میدان هستند.

بنا بر اعلام شاهدان عینی، طرفداران حسنی مبارک که حامل انواع سلاح های سرد همچون چاقو و باتوم هستند در حال حرکت به سمت میدان التحریر و حمله به مردم هستند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد که مردم اسکندریه پس از اقامه نماز ظهر امروز تظاهرات در این شهر را آغاز خواهند کرد.

از سوی دیگر انجمن مصر برای تغییر با اشاره به کشتار مردم توسط عوامل حسنی مبارک در بیانیه ای اعلام کرد: آنچه هم اکنون رخ می دهد جنایتی سازمان یافته است که عاملان آن هرگز نمی توانند فرار کنند.

در این بیانیه آمده است : اکنون زمان آن رسیده است که رژیم فاسد حسنی مبارک از زندگی مصری ها کنار رود.

گروه اخوان المسلمین نیز ضمن محکوم کردن کشتار مردم اعلام کرد : رژیم دیکتاتوری مبارک و افراد وابسته به وی باید مصر را ترک کنند و اگر این رژیم هر چند برای چند ساعت باقی بماند تمام هم و غم آن انتقام گیری از مخالفان خود خواهد بود.

قیام مردمی مصر قرار است روز جمعه با حضور حداکثری شهروندان مصر در سرتاسر این کشور برگزار شود. به عقیده تحلیلگران و مردم مصر این تظاهرات سرنوشت ساز خواهد بود.

کد مطلب 1244921

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