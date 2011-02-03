«غریبه شام» به دبی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر تولید نمایش عاشورایی غریبه شام اظهار داشت: این نمایش به نویسندگی سید حسین فدای حسین و کارگردانی احمد سلیمانی و بنا به دعوت باشگاه ایرانیان دبی، در کشور امارات متحده عربی به روی صحنه رفته است.



محمدرضا خویی ادامه داد: نمایش «غریبه شام» حاصل هنرنمایی هنرمندانی همچون کوروش زارعی، علی فرحناک، محمدرضا آزاد، امیر بیطرفان، جواد پیروزی، وفا طرفه، آمنه حسینی، فاطمه صفرپور، فائزه سادات حسینی و... بوده است.



وی گفت: نمایش «غریبه شام» که از آثار برجسته مذهبی گروه تئاتر آئین است و امسال یازدهمین سال اجرای خود را پشت سر می‌گذارد، داستان دختر شهید مفقودالاثری به نام عطیه است که با مواجه شدن با اعضای باقیمانده از بدن پدر شهیدش، دچار حالات روحی و روانی خاصی می‌شود.



مدیر تولید نمایش غریبه شام افزود: ‌مادر این د ختر که از همه جا وا مانده است برای شفای دخترش به حضرت رقیه(س)، دختر سه ساله امام حسین(ع) متوسل شده است و... .



خویی افزود: مدیریت هماهنگی و اجرا این نمایش را قاسم مرادی به عهده داشت و از 7 تا 9 بهمن ماه در تالار اصلی باشگاه ایرانیان دبی به اجرا درآمد که با استقبال خوبی رو به رو شد.

