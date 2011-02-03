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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پنج مفقودی و کشته در پی جاری شدن سیل در فارس

پنج مفقودی و کشته در پی جاری شدن سیل در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس از دو مفقودی و سه کشته در استان فارس در پی وقوع سیل در شهرستانهای مختلف استان خبر داد.

حمید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: دو نفر از کشته شدگان مربوط به شهرستان فسا و یک نفر نیز مربوط به شهرستان داراب است.

وی ادامه داد: مفقود شدگان وقوع سیل نیز مربوط به شهرستان فراشنبد و داراب است.

دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس با بیان اینکه در حال حاضر مشکل خاصی در استان فارس به دلیل جاری شدن سیل وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر تردد در استان فارس به راحتی صورت میگیرد و هیچ روستایی در استان وجود ندارد که در محاصره سیل باشد.

تقی زاده با بیان اینکه وقوع سیل در استان خسارتهایی بر جای گذاشته، بیان کرد: در حال حاضر اکیپهایی در خصوص میزان خسارتهای وارد شده در شهرستانهای استان مستقر هستند.

کد مطلب 1244924

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