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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

حجت الاسلام لطفی:

مردم ایلام حضور گسترده در برنامه های دهه فجر داشته باشند

مردم ایلام حضور گسترده در برنامه های دهه فجر داشته باشند

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: مردم ایلام حضور گسترده در برنامه های ایام دهه فجر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همزمان با دوازدهم بهمن ماه سی و دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و لحظه تاریخی ورود امام راحل به میهن اسلامی زنگ انقلاب در مناطق مختلف استان نواخته شد.

در ایلام آیینهای سی و دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حمل تمثال بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از فرودگاه شهدای ایلام تا دبیرستان شاهد حسین بن علی شهر و نواخته شدن زنگ گلبانگ انقلاب آغاز شد.

در این مراسم که جمع زیادی از مردم - دانش آموزان و مسئولان شرکت داشتند با اجرای ویژه برنامه های جشنهای سی و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در دبیرستان شاهد حسین بن علی (ع)  یاد و خاطره امام و شهدای گرانقدر انقلاب را گرامی داشت و گفت: مردم با حضور گسترده خود در آئین های دهه مبارک فجر بار دیگر با آرمانهای شهدا و امام تجدید میثاق می کنند.

حجت الاسلام لطفی گفت: همه کسانی که به ندای امام لبیک گفته اند و انقلاب را جهانی کردند باید با احساس تکلیف و تعهد بیشتری عمل کنند.

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب از دیگر برنامه های اولین روز دهه مبارک فجر در ایلام بود.
 

کد مطلب 1244925

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