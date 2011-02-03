همصدایی غربیها برای کناره گیری مبارک/ محکومیت خشونتهای اوباش

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روز پس از خشونتهای سازمان یافته مزدوران رژیم مبارک در میدان التحریر قاهره علیه تظاهرکنندگان، بامداد امروز پنجشنبه باردیگر خشونتها علیه مردم افزایش یافت و در مرکز پایتخت صدای شلیک گلوله به گوش میرسید که گفته می شود طی آن 5 کشته و تعدادی زیادی نیز زخمی شدند.
خبرگزاریها شمار قربانیان درگیریهای دیروز را سه کشته و بیش از ۶۰۰ زخمی گزارش کردهاند.
خشونتهای اوباش وابسته به رژیم مبارک نیز با واکنشهای بسیاری در جهان روبرو شد. از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، درگفتگویی تلفنی با عمرسلیمان معاون حسنی مبارک ضمن محکوم کردن این خشونتها خواستار محاکمه عاملان آن شد.
دویچه وله در این مورد نوشت: در پی درگیریهای خشونت بار میدان التحریر قاهره، کاخ سفید واشنگتن در یک موضعگیری غیرمنتظره از حسنی مبارک خواست که با ترک فوری خاک مصر، جلوی خشونت را بگیرد و امکان انتقال به دموکراسی را فراهم کند.
آسوشیتدپرس در تحلیلی، از تحولات مصر به عنوان "بازی نفوذ" یاد می کند و این در حالی است که افزایش قیمت نفت در نتیجه خشونتها در مصر خبرگزاری فرانسه را نگران کرده است. این خبرگزاری همچنین در آخرین عنوان خود اعلام کرد که ارتش مصر خط حائلی را بین مخالفان و موافقان مبارک در میدان التحریر ایجاد کرده است.
شبکه رادیو دولتی و عمومی (NPR) از اینکه این تحولات بر نقل و انتقال نفت از کانال سوئز تاثیر بگذارد ابراز نگرانی کرده است.
خبرگزاری ریانووستی نیز تعداد تظاهر کنندگان در قاهره در روز اول فوریه را بیش از 250 هزار نفر بر آورد کرده است.
شبکه بی بی سی در گزارشی مستقیم از مقابل دفتر نخست وزیری انگلیس سخنان دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، نگرانی های آنها در خصوص مصر را پوشش می دهد. کامرون گفت: ما از نزدیک تحولات در مصر را زیر نظر داریم.
- لس آنجلیس تایمز از تلاش نیروهای دولتی برای به دست گرفتن اوضاع در میدان التحریر خبر می دهد.
رسانه های شرق آسیا تغییرات در بازار سهام این منطقه در پی افزایش قیامها را مورد ارزیابی قرار داده اند.
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