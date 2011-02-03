همصدایی غربیها برای کناره گیری مبارک/ محکومیت خشونتهای اوباش

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روز پس از خشونتهای سازمان یافته مزدوران رژیم مبارک در میدان التحریر قاهره علیه تظاهرکنندگان، بامداد امروز پنج‌شنبه باردیگر خشونتها علیه مردم افزایش یافت و در مرکز پایتخت صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسید که گفته می شود طی آن 5 کشته و تعدادی زیادی نیز زخمی شدند.



خبرگزاری‌ها شمار قربانیان درگیری‌های دیروز را سه کشته و بیش از ۶۰۰ زخمی گزارش کرده‌اند.

خشونتهای اوباش وابسته به رژیم مبارک نیز با واکنشهای بسیاری در جهان روبرو شد. از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، درگفتگویی تلفنی با عمرسلیمان معاون حسنی مبارک ضمن محکوم کردن این خشونتها خواستار محاکمه عاملان آن شد.