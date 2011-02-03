مشمشه دست از سر ما بر نمی دارد / مرگ دلفینها موضوعی جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سازمان دامپزشکی وظیفه قانونی خود را در قبال نظارت بر ورود گونه های اهلی مثل الاغهای عراقی و قطری به کشور انجام نداده است گفت: ورود مشمشه به کشور از طریق ورود سم دارانی از کشورهای همسایه بوده و دامپزشکی باید در این زمینه پاسخگو باشد.
الاغهای قطری و عراقی عامل ورود مشمشه
انوشیروان محسنی درگفتگو با مهر با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست، مسئولین باغ وحش ارم وسازمان دامپزشکی کشور مقصران مرگ گونه های در اسارت باغ وحش ارم هستند تاکید کرد: کارهای بدون مطالعه نتایج مشخصی مثل ماجرای مرگ ببر سیبری و شکست پروژه احیای ببر مازندران را به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: هیچ نظارتی بر ورود و خروج گونه ها در کشور صورت نمی گیرد و بیماری مشمشه نتیجه همین مسائل است که سازمان دامپزشکی کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد.
ببر نر سیبری هم مبتلا به مشمشه است
همچنین درهفته گذشته یک دامپزشک ازاعلام نتایج آزمایش دوهفته پیش دامپزشکان برروی ببر ماده سیبری که به آزمایشگاهی در آلمان فرستاده شده بود خبر داد و گفت: نظر این آزمایشگاه نشان می دهد ببر ماده سیبری هم به مشمشه مبتلا شده است.
دکتر هومن ملوک پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسئولان دامپزشکی از تائید ابتلای ببر ماده به مشمشه از سوی آزمایشگاهی درآلمان خبر داده اند افزود: دو هفته پیش ببر را معاینه کردیم ولی علائم بالینی که نشان دهد این ببرهم مبتلا است در آن دیده نشد.
انوشیروان محسنی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در حال تدارک تدابیری هستیم که بین سازمان محیط زیست و مناطق آزاد طبق قانون هماهنگی هایی انجام شود تا رعایت قوانین زیست میحطی از سوی مناطق آزاد الزام آور شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در هفته گذشته نسبت به مرگ دلفینهای خلیج فارس واکنش نشان داد وبا بیان اینکه موضوع مرگ دلفین ها درتمام دنیا مطرح است گفت: دراین مورد درباره ایران مورد جدی نداشته ایم و در مواردی هم که منجر به مرگ ماهیها شده به علت آلایندگی بوده است.
محمد جواد محمدی زاده درباره مرگ دلفین ها در بندر جاسک گفت: ما امسال موارد زیادی نداشتیم اما در سال گذشته مواردی بود که بررسی های انجام شده تا الان علت خاصی را برای مرگ دلفین ها مشخص نکرده است.
بزرگترین رودخانه دستکند جهان که شاخهای مصنوعی از رودخانه کارون است به دلیل آنچه آلودگی ناشی از نشت انواع فاضلاب نامیده می شود به شدت آلوده و بد بو است. این رودخانه گَرگَر یکی از شاخههای رودخانه کارون در جنوب غربی ایران است که در ابتدای شهر شوشتر توسط بند میزان جدا شده و در منطقه بند قیر جنوب شوشتر به شاخه اصلی باز میگردد.
محمد جواد محمدی زاده همچنین با توجه به وضعیت رودخانه کارون و آلودگی و کم آبی این رودخانه تاکید کرد: استفاده از منابع آبی حوضه آبریز کارون تحت یک مطالعاتی در وزارت نیرو انجام شده که بر این اساس برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و حتی حقابه هایی که مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست مانند تالاب شادگان است، از حوضه آبریز کارون تامین می شود، بنابراین حرفی که گفته می شود این برداشتها یا از بالادست برای رودخانه ایجاد مشکل می کنند نه این گونه نیست.
وی تصریح کرد: چیزی که موجب نگرانی است بعضی از فاضلاب های خانگی است که البته درسفر اخیر هیئت دولت به استان خوزستان، تصویب شد حداکثر درظرف سه سال کلیه فاضلابهای خانگی پس از تصفیه در رودخانه،رها سازی شود و یکی هم زهابهای کشاورزی است که عمدتا مربوط به هفت طرح کشت صنعت و تولید نیشکری است که در اهواز تا مسیر خرمشهر در حال انجام است، آنها هم طرح های زهکشی و زهاب در جهت تصفیه اقداماتی انجام شده است.
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