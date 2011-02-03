مشمشه دست از سر ما بر نمی دارد / مرگ دلفینها موضوعی جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سازمان دامپزشکی وظیفه قانونی خود را در قبال نظارت بر ورود گونه های اهلی مثل الاغهای عراقی و قطری به کشور انجام نداده است گفت: ورود مشمشه به کشور از طریق ورود سم دارانی از کشورهای همسایه بوده و دامپزشکی باید در این زمینه پاسخگو باشد.

الاغهای قطری و عراقی عامل ورود مشمشه



انوشیروان محسنی درگفتگو با مهر با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست، مسئولین باغ وحش ارم وسازمان دامپزشکی کشور مقصران مرگ گونه های در اسارت باغ وحش ارم هستند تاکید کرد: کارهای بدون مطالعه نتایج مشخصی مثل ماجرای مرگ ببر سیبری و شکست پروژه احیای ببر مازندران را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: هیچ نظارتی بر ورود و خروج گونه ها در کشور صورت نمی گیرد و بیماری مشمشه نتیجه همین مسائل است که سازمان دامپزشکی کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد.

ببر نر سیبری هم مبتلا به مشمشه است



همچنین درهفته گذشته یک دامپزشک ازاعلام نتایج آزمایش دوهفته پیش دامپزشکان برروی ببر ماده سیبری که به آزمایشگاهی در آلمان فرستاده شده بود خبر داد و گفت: نظر این آزمایشگاه نشان می دهد ببر ماده سیبری هم به مشمشه مبتلا شده است.



دکتر هومن ملوک پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسئولان دامپزشکی از تائید ابتلای ببر ماده به مشمشه از سوی آزمایشگاهی درآلمان خبر داده اند افزود: دو هفته پیش ببر را معاینه کردیم ولی علائم بالینی که نشان دهد این ببرهم مبتلا است در آن دیده نشد.

وی افزود: کشتن شیرهای باغ وحش کار اشتباه و غیر اصولی بود چرا که مشمشه در گوشتخواران تا 90 درصد قابل درمان است اما سمدارانی مانند اسب، الاغ و قاطر و ... باید معدوم شوند.



مجلس نمی دانست جزایر مرجانی جزو مناطق حفاظت شده اند



با این حال در هفته گذشته سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه نگاه مسئولان مناطق آزاد به اکوسیستمهای دریایی نگاه سطحی و غیر محیط زیستی است گفت: مجلس در زمان بررسی برنامه پنجم و واگذاری جزایر مرجانی به مناطق آزاد نمی دانست این جزایر جزو مناطق حفاظت شده هستند.



انوشیروان محسنی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در حال تدارک تدابیری هستیم که بین سازمان محیط زیست و مناطق آزاد طبق قانون هماهنگی هایی انجام شود تا رعایت قوانین زیست میحطی از سوی مناطق آزاد الزام آور شود.

نماینده مردم چالوس در مجلس تاکید کرد: زمانی که مجلس بحث جزایر را درقالب برنامه پنجم در دستور کار داشت آقایان محیط زیست هیچ اطلاعاتی نداده بودند که این مناطق حفاظت شده اند و دررابطه با این مناطق باید مانند مناطق حفاظت شده در خشکی قانون وضع کرد، اتفاقا مجلس بعد از انتشار اخبار رسانه ها متوجه شد که این مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست است.



با این حال واگذاری جزایر مرجانی"فارور"، "بنی فارور" و" هندورابی" خلیج فارس به منطقه آزاد کیش واکنش حافظان محیط زیست را به دنبال داشته است با این حال بسیاری از آنان معتقدند محیط زیست راضی به واگذاری جزایر سه گانه به کیش نبوده و مجلس بی توجه به تذکرهای کارشناسی، بکرترین جزایر تحت حفاظت سازمان محیط زیست را به منطقه آزاد کیش داده است.

محمدی زاده: مرگ دلفینها موضوعی جهانی است



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در هفته گذشته نسبت به مرگ دلفینهای خلیج فارس واکنش نشان داد وبا بیان اینکه موضوع مرگ دلفین ها درتمام دنیا مطرح است گفت: دراین مورد درباره ایران مورد جدی نداشته ایم و در مواردی هم که منجر به مرگ ماهیها شده به علت آلایندگی بوده است.



محمد جواد محمدی زاده درباره مرگ دلفین ها در بندر جاسک گفت: ما امسال موارد زیادی نداشتیم اما در سال گذشته مواردی بود که بررسی های انجام شده تا الان علت خاصی را برای مرگ دلفین ها مشخص نکرده است.



وی افزود: موضوع مرگ دلفین ها در تمام دنیا هم مطرح است که گاهی اوقات مرگ دسته جمعی دلفین ها شامل حالشان شده است، اما درباره ایران مورد جدی نداشته ایم. آن مواردی هم که از مرگ ماهی ها بوده علت آن الایندگی است که سال گذشته در بندرعباس داشتیم.

مرگ مرغابی ها در گنداب سازه های تاریخی آبی شوشتر



آلودگی ناشی از نشت فاضلابهای شهری و کشاورزی به بستر رودخانه گرگر که از سازه های آبی شوشتر می گذرد، مرغابی های رها شده در این رودخانه را به کام مرگ برده است.



بزرگترین رودخانه دست‌کند جهان که شاخه‌ای مصنوعی از رودخانه کارون است به دلیل آنچه آلودگی ناشی از نشت انواع فاضلاب نامیده می شود به شدت آلوده و بد بو است. این رودخانه گَرگَر یکی از شاخه‌های رودخانه کارون در جنوب غربی ایران است که در ابتدای شهر شوشتر توسط بند میزان جدا شده و در منطقه بند قیر جنوب شوشتر به شاخه اصلی باز می‌گردد.



یک فعال محیط زیست و میراث فرهنگی در خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روز سیزده آبانماه امسال دوستدارن میراث فرهنگی با هزینه شخصی خود نزدیک به صد مرغابی را در این رودخانه رها کردند تا جلوه ای از زیبایی گونه های جانوری در رودخانه کنار سازه های آبی تازه به ثبت رسیده شوشتر را به نمایش بگذارند.





محمد جواد محمدی زاده همچنین با توجه به وضعیت رودخانه کارون و آلودگی و کم آبی این رودخانه تاکید کرد: استفاده از منابع آبی حوضه آبریز کارون تحت یک مطالعاتی در وزارت نیرو انجام شده که بر این اساس برای مصارف کشاورزی، شرب، صنعت و حتی حقابه هایی که مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست مانند تالاب شادگان است، از حوضه آبریز کارون تامین می شود، بنابراین حرفی که گفته می شود این برداشتها یا از بالادست برای رودخانه ایجاد مشکل می کنند نه این گونه نیست.



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: علت آن هم مطالعات جامعی است که وزارت نیرو بروی حقابه ها در استانهای مختلف و سهم بخشهای مختلف صنعت، شرب و کشاورزی و محیط زیست انجام داده است. خوشبختانه درباره وضعیت رود کارون جای نگرانی نیست.



وی تصریح کرد: چیزی که موجب نگرانی است بعضی از فاضلاب های خانگی است که البته درسفر اخیر هیئت دولت به استان خوزستان، تصویب شد حداکثر درظرف سه سال کلیه فاضلابهای خانگی پس از تصفیه در رودخانه،رها سازی شود و یکی هم زهابهای کشاورزی است که عمدتا مربوط به هفت طرح کشت صنعت و تولید نیشکری است که در اهواز تا مسیر خرمشهر در حال انجام است، آنها هم طرح های زهکشی و زهاب در جهت تصفیه اقداماتی انجام شده است.