انقلاب اسلامی ایران الگوی بیداری مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح پنجشنبه به مناسبت دهه فجر در محل سالن اجتماعی استانداری ایلام گفت: انقلاب اسلامی ایران به الگوی بیداری و عدالتخواهی ملتهای جهان تبدیل گردیده است .

وی اظهار داشت: وعده خداوند بر استقرار حاکمیت صالحان و مستضعفین برروی زمین است و این تدبیر الهی با پیروزی انقلاب اسلامی در سه دهه پیش آغاز شده است .

وی افزود: جریان آزادیخواهی و اسلام خواهی در دنیا با ورق خوردن تاریخ انقلاب اسلامی موجهای خود را ایجاد نموده و تغییرات کنونی در بین مردم جهان عرب، بی حساب و کتاب نیست .

وی تصریح نمود: این خیزش عظیم اسلامی که تداوم انقلاب اسلامی ماست به فضل الهی به سمت استقرار حکومت عدل الهی حضرت ابا صالح المهدی (عج) پیش می رود که آمال و آرمان همه انبیاء الهی بوده است .

نماینده عالی دولت در استان بیان کرد: خیلی دور نیست که این تغییرات به تسلط صالحان بر روی زمین می انجامد و عدالت و حکومت دینی با گستردگی حاکم می شود.

اعلایی با اشاره به فرا رسیدن سی و دومین ایام فجر انقلاب اسلامی ایران نیز گفت: دهه فجر همواره مبارک است و بزرگترین و ارزشمندترین ایامی است که در تاریخ از آن یاد خواهد کرد .

وی ادامه داد: بدون شک، انقلاب اسلامی ما بعنوان بزرگترین انقلاب فکری و معنوی عصر حاضر و از پدیده های مهم و سرنوشت ساز قرن اخیر است .

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: امروزه طرح مباحثی جدید در مجامع علمی و فکری نظیر عدالت اجتماعی، حقوق بین المللی اسلامی، آگاهی بخشی جهانی نسبت به ماهیت قدرتهای سلطه گر، ترویج دین و معنویت گرائی در دنیا و... از آثار و نتایج انقلاب اسلامی ماست .