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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۷

دیماه سالجاری:

امکان استخراج دومیلیون تن ماده معدنی در آذربایجان غربی فراهم شد

امکان استخراج دومیلیون تن ماده معدنی در آذربایجان غربی فراهم شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی گفت: با صدور پروانه بهره برداری برای شش واحد معدنی امکان استخراج دو میلیون و 325 تن ماده معدنی در سال فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی آذربایجان غربی، مهدی دادشی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در طول دی ماه سالجاری برای شش واحد معدنی پروانه بهره برداری صادر شدکه معادل 32 میلیارد و 954 میلیون ریال در این واحدها سرمایه گذاری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این واحدها ضمن فراهم شدن امکان استخراج دو میلیون و 335 هزار تن ماده معدنی در سال برای 73 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شد.

دادشی در ادامه از صدور پروانه بهره برداری 34 واحد صنعتی – معدنی در آذربایجان غربی خبرداد و بیان داشت: از این تعداد 28 واحد صنعتی است که با صدور پروانه بهره برداری این واحدها در دیماه گذشته برای 306 نفر شغل ایجاد شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی میزان سرمایه گذاری این واحدها را  285 میلیارد و 564 میلیون ریال اعلام کرد.
آذربایجان غربی به لحاظ زمین‌شناسی و ذخایر معدنی جزو مناطق بسیارغنی کشور محسوب می‌شود.

وجود معادن غنی طلا، تیتان، سنگ های گرانیت، مس، روی، تنگستن و دهها ماده ارزشمند فلزی، غیرفلزی و معدنی در مناطق مختلف این استام موجب شده است تا به یکی از مناطق کم نظیر معدنی در کشور تبدیل شود. 

290 معدن از 310 معدن استان اکنون فعال است و سالانه بیش از هفت میلیون تن انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از آنها استخراج می شود.

کد مطلب 1244937

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