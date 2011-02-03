طرح "من کارت" در مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد، محمد پژمان که ظهر پنج شنبه در جمع مردم منطقه 6 شهرداری مشهد، سخن می گفت، افزود: از طرحهای در درست اجرا در مشهد نصب دستگاههای هوشمندی در ایستگاههای اتوبوس مشهد است که شهروندان را از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه با خبر می سازد.
شهردار مشهد با اشاره به خرید حدود 240 دستگاه اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل مشهد، اظهار داشت: هزار و 100 دستگاه اتوبوس نیز به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه کرده ایم و البته همین میزان اتوبوس فرسوده از ناوگان خارج کردهایم که درمجموع دو هزار و 300 دستگاه اتوبوس شهری در حال حاضر ارائه خدمات میکنند.
وی با اشاره به توجه ویژه شهرداری به مناطق محروم گفت: محرومیت زدایی یکی از سیاستهای جدی شهرداری است و در این راستا مسئولین شهری در راستای فراهم کردن رفاه و آسایش هرچه بیشتر در این مناطق تلاش میکنند.
وی گفت: با توجه به اینکه مشهد پایتخت معنوی ایران است باید شهر را به درجه از امکانات برسانیم که شایسته شهر باشد.
وی تاکید کرد: البته نباید تفاوتی در ارائه خدمات بین مناطق شهرداری باشد که این نیز یکی از سیاست های شهرداری مشهد است.
شهردار مشهد با اشاره به هزینههای صرف شده در بخشهای مختلف شهر خاطر نشان کرد: بخشی از هزینههای حمل و نقل توسط دولت پرداخت می شود اما در بخش های دیگر فعالیت ها توسط کمکهای مردمی انجام میگیرد که البته در مناطقی که شرایط ویژه اقتصادی دارند هزینه کمتری گرفته می شود.
وی ادامه داد: اگرچه عقب افتادگیها و مشکلات زیادی را در چند دهه اخیر شاهد آن بوده ایم ولی در حال حاضر به شرایط خوبی رسیدیم و تنها چند گام دیگر در راستای رسیدن به اهداف باقیمانده است.
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