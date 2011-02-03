یادواره شهدای ورزشکار در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ساعد کریمی صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: واقعه بمباران زمین فوتبال بخش چوار از توابع شهرستان ایلام یک واقعه بی نظیر و منحصر به فرد درکشور است و این مهم نیاز به یک نگاه ملی و دارد و این اداره در نظر دارد یک مسابقه فوتبال بین تیم ملی هنرمندان کشور و تیم منتخب ایلام به همین مناسبت انجام دهد .

وی اظهار داشت : در روز 23 بهمن سال 1365 و در دقیقه 35 بازی، واپیماهای دشمن بعثی زمین فوتبال شهر چوار که شاهد برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم منتخب جوانان ایلام و منتخب چوار بود که به طرز وحشیانه ای بمباران کردند در این حادثه 15 نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و تماشاگران را به شهادت رساندند .

وی ادامه داد : جامعه ورزش استان ایلام تا کنون 75 ورزشکار شهید را تقدیم نظام و آرمانهای انقلاب کرده است که این نشان از فرهنگ ایثار و شهادت در بین جامعه ورزش استان را دارد .

وی خاطر نشان کرد : برپایی یادواره شهدای زمین چمن فوتبال و 75 شهید ورزشکار ایلامی از آنجایی حایز اهمیت است که پیوند دهنده ورزش و مفاهیم بزرگ شهادت در بین مردم بخصوص جوانان و نوجوانان این استان است و از این طریق می توان حرکت بی بدیلی را در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام داد .

وی با اشاره به اینکه هیئتهای ورزشی استان بدون هیچگونه چشمداشتی به جامعه ورزش خدمت می کنند، تصریح کرد : در حال حاضر 28 هیئت ورزشی در شهرستان ایلام مشغول به فعالیت هستند که از ابتدای سال جاری تاکنون 278 مدال در مسابقات مختلف استانی، کشوری، بین المللی، آسیایی و جهانی کسب کرده اند .

وی خاطرنشان کر د : تربیت بدنی شهرستان ایلام با برگزاری کلاسهای آموزشی و همایشهای مختلف سعی در بالا بردن سطح علمی مربیان، داوران و ورزشکاران شهرستان را دارد و تاکنون بیش از چند دوره از کلاسهای آموزشی برگزار نموده است که با استقبال مربیان رشته های مختلف روبرو بوده است .

مسئول امور فرهنگی اداره تربیت بدنی شهرستان ایلام به برگزاری کلاسهای آموزشی اشاره کرد و گفت : این کلاسها شامل فیزیولوژی، آناتومی، تغذیه ورزشی، روانشناسی ورزشی و کمکهای اولیه بوده است .

وی به تقویت بازیهای بومی و محلی اشاره کرد و گفت : برای حفظ و احیای بازیهای بومی و محلی نیاز به کار و تلاش مضاعف دارد و نباید انتظار داشت که با تکیه صرف به هیئت ورزش روستایی و عشایری و ادارات تربیت بدنی همه انتظارات برآورده شود .

ساعد کریمی افزود : برای حفظ و احیای بازیهای بومی و محلی و ارتقاء آن به سطح مطلوب نیاز به کمک و همراهی تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی وآحاد مختلف مردم است زیرا که بازیهای بومی و محلی ارتباط مستقیم با شغل و فرهنگ مردم هر منطقه دارد .

وی اظهار داشت : اهمیت ورزش در زندگی روزانه بر کسی پوشیده نیست و همواره افراد موفق از میان کسانی برخاسته اند که به مقوله ورزش نگاهی کارشناسانه و فنی دارند .

وی با اشاره به اینکه اشاعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی یکی از اهداف این اداره است، تصریح کرد : ورزش نوعی ضرورت برای سلامت افراد جامعه است می تواند به عنوان یکی از میانبرهای خروج استان ایلام از بن بست و باعث توسعه استان شود .

وی خاطرنشان کرد : به همین جهت باید بیش از پیش به این مقوله پرداخته شود تا توانمندیهای استان به تمام مناطق مختلف کشور شناسانده شود .

کریمی افزود : از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 12 هزار ورزشکار سازمان یافته در شهرستان ایلام وجود دارد و تقریبا به همین تعداد ورزشکار غیر سازمان یافته وجود دارد که در شهرستان ایلام برنامه های خاصی برای آنها تدوین شده است و به زودی اجرایی خواهد شد .

وی اظهار داشت : در سال گذشته در کل استان 34 هزار و 347 نفر ورزشکار سازمان یافته وجوداشته که از این تعداد 15 هزار و 942 نفر مربوط به شهرستان ایلام بوده است که این نشان از تلاش مضاعف مجموعه شهرستان ایلام بوده است .

وی با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی، قهرمانی، همگانی و عمرانی و همایشهای متنوع پیاده روی، کوهپیمایی ورزش صبحگاهی و دوچرخه سواری در شهرستان ایلام، بخشها و حتی روستاها برگزار می شود،خاطر نشان کرد : در رأس برنامه های فرهنگی می توان به تجلیل از خانواده های معظم شهدای ورزشکار، تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و مدال آوران رشته های مختلف ورزشی،حضور ورزشکاران در مراسم راهپیمایی باشکوه روز 22 بهمن و برگزاری یادواره شهدای ورزشکار زمین فوتبال چوار اشاره کرد .