یادواره شهدای ورزشکار در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ساعد کریمی صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: واقعه بمباران زمین فوتبال بخش چوار از توابع شهرستان ایلام یک واقعه بی نظیر و منحصر به فرد درکشور است و این مهم نیاز به یک نگاه ملی و دارد و این اداره در نظر دارد یک مسابقه فوتبال بین تیم ملی هنرمندان کشور و تیم منتخب ایلام به همین مناسبت انجام دهد.
وی اظهار داشت: در روز 23 بهمن سال 1365 و در دقیقه 35 بازی، واپیماهای دشمن بعثی زمین فوتبال شهر چوار که شاهد برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم منتخب جوانان ایلام و منتخب چوار بود که به طرز وحشیانه ای بمباران کردند در این حادثه 15 نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و تماشاگران را به شهادت رساندند.
وی ادامه داد: جامعه ورزش استان ایلام تا کنون 75 ورزشکار شهید را تقدیم نظام و آرمانهای انقلاب کرده است که این نشان از فرهنگ ایثار و شهادت در بین جامعه ورزش استان را دارد.
وی خاطر نشان کرد: برپایی یادواره شهدای زمین چمن فوتبال و 75 شهید ورزشکار ایلامی از آنجایی حایز اهمیت است که پیوند دهنده ورزش و مفاهیم بزرگ شهادت در بین مردم بخصوص جوانان و نوجوانان این استان است و از این طریق می توان حرکت بی بدیلی را در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام داد.
وی با اشاره به اینکه هیئتهای ورزشی استان بدون هیچگونه چشمداشتی به جامعه ورزش خدمت می کنند، تصریح کرد: در حال حاضر 28 هیئت ورزشی در شهرستان ایلام مشغول به فعالیت هستند که از ابتدای سال جاری تاکنون 278 مدال در مسابقات مختلف استانی، کشوری، بین المللی، آسیایی و جهانی کسب کرده اند.
وی خاطرنشان کر د: تربیت بدنی شهرستان ایلام با برگزاری کلاسهای آموزشی و همایشهای مختلف سعی در بالا بردن سطح علمی مربیان، داوران و ورزشکاران شهرستان را دارد و تاکنون بیش از چند دوره از کلاسهای آموزشی برگزار نموده است که با استقبال مربیان رشته های مختلف روبرو بوده است.
مسئول امور فرهنگی اداره تربیت بدنی شهرستان ایلام به برگزاری کلاسهای آموزشی اشاره کرد و گفت: این کلاسها شامل فیزیولوژی، آناتومی، تغذیه ورزشی، روانشناسی ورزشی و کمکهای اولیه بوده است.
وی به تقویت بازیهای بومی و محلی اشاره کرد و گفت: برای حفظ و احیای بازیهای بومی و محلی نیاز به کار و تلاش مضاعف دارد و نباید انتظار داشت که با تکیه صرف به هیئت ورزش روستایی و عشایری و ادارات تربیت بدنی همه انتظارات برآورده شود.
ساعد کریمی افزود: برای حفظ و احیای بازیهای بومی و محلی و ارتقاء آن به سطح مطلوب نیاز به کمک و همراهی تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی وآحاد مختلف مردم است زیرا که بازیهای بومی و محلی ارتباط مستقیم با شغل و فرهنگ مردم هر منطقه دارد.
وی اظهار داشت: اهمیت ورزش در زندگی روزانه بر کسی پوشیده نیست و همواره افراد موفق از میان کسانی برخاسته اند که به مقوله ورزش نگاهی کارشناسانه و فنی دارند.
وی با اشاره به اینکه اشاعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی یکی از اهداف این اداره است، تصریح کرد: ورزش نوعی ضرورت برای سلامت افراد جامعه است می تواند به عنوان یکی از میانبرهای خروج استان ایلام از بن بست و باعث توسعه استان شود.
وی خاطرنشان کرد: به همین جهت باید بیش از پیش به این مقوله پرداخته شود تا توانمندیهای استان به تمام مناطق مختلف کشور شناسانده شود.
کریمی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 12 هزار ورزشکار سازمان یافته در شهرستان ایلام وجود دارد و تقریبا به همین تعداد ورزشکار غیر سازمان یافته وجود دارد که در شهرستان ایلام برنامه های خاصی برای آنها تدوین شده است و به زودی اجرایی خواهد شد.
وی اظهار داشت: در سال گذشته در کل استان 34 هزار و 347 نفر ورزشکار سازمان یافته وجوداشته که از این تعداد 15 هزار و942 نفر مربوط به شهرستان ایلام بوده است که این نشان از تلاش مضاعف مجموعه شهرستان ایلام بوده است.
وی با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی، قهرمانی، همگانی و عمرانی و همایشهای متنوع پیاده روی، کوهپیمایی ورزش صبحگاهی و دوچرخه سواری در شهرستان ایلام، بخشها و حتی روستاها برگزار می شود،خاطر نشان کرد: در رأس برنامه های فرهنگی می توان به تجلیل از خانواده های معظم شهدای ورزشکار، تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و مدال آوران رشته های مختلف ورزشی،حضور ورزشکاران در مراسم راهپیمایی باشکوه روز 22 بهمن و برگزاری یادواره شهدای ورزشکار زمین فوتبال چوار اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه رسانه و ورزش دو یار جدانشدنی هستند و توسعه ورزش بدون همکاری رسانه ای مقدور نیست، تصریح کرد: رسانه به عنوان یک عامل مهم و همتراز با دستگاههای اصلی متولی ورزش و تربیت بدنی در جامعه می تواند به برنامه ها و راهبردهای ورزش مصوب در جمهوری اسلامی توجه کند و در انعکاس مسابقات و گزارش ها و اخبار و رویدادهای ورزشی به اولویت ها توجه کنند.
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