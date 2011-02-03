محورهای دامنه کوه سهند در خطر کولاک برف قرار دارند

قاسم قمری در گفتگو با خبر نگار مهر در بستان آباد در هنگام مسیر گشایی برای روستاها افزود: هنوز راه ارتباطی 20درصد روستاهای این منطقه پوشیده از برف بوده و مسدود است.

قمری محورهای ارتباطی روستاهای این شهرستان را 39 محور عنوان کرد و افزود: 19 محور آن به طرف دامنه سهند است.

وی ادامه داد: در هر محور یک دستگاه آماده به کار و در حال کار هستند تا در صورت نیاز فورا به مردم جهت تسریع عبور و مرور کمک کند.

قمری علت بسته بودن راههای این روستاها را وجود برف و کولاک عنوان کرد و افزود : مدت یک هفته است که با وجود کولاک و برف در این محورها ما نتوانسته ایم راه های ارتباطی روستاهارا به طور کامل باز کنیم چرا که ما روز راه ها را باز می کنیم ولی شب دوباره کولاک و برف راه ها را پر می کند.

امروز به علت گزارش دو مورد طلب کمک برای زایمان از روستاهایی که ارتباط آنها مسدود بود راه وترابری مجبور به افزایش دستگاهای خود به دو برابر شد.