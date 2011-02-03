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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

اضافه شدن خط پرستار به سرویس تاکسیرانی همدان

اضافه شدن خط پرستار به سرویس تاکسیرانی همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان گفت: به منظور رفاه حال همشهریان خط پرستار به سرویس تاکسیرانی همدان افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد جواد زارعی ظهر پنج شنبه در حاشیه راه اندازی این مسیر گفت: این خط از ایستگاه عباس آباد آغاز می شود و در مسیر ازخیابان های پشت بیمارستان بوعلی، دانشکده صنعتی و خیابان پرستار عبور می کند و در نهایت به بلوار ارم و بیمارستان بهشتی و در انتها به میدان قائم می رسد.

زارعی افزود: این خط به درخواست اهالی منطقه راه اندازی شده و با برقراری این خط روزانه 25 دستگاه تاکسی، سرویس دهی لازم را انجام می دهند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه همه کارکنان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر همدان با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای کیفیت بخشی و افزایش رضایتمندی مردم تلاش می کنند، گفت: سرویس دهی مطلوب به شهروندان سرلوحه فعالیتهای رانندگان تاکسی در همدان است.

کد مطلب 1244942

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