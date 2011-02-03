اضافه شدن خط پرستار به سرویس تاکسیرانی همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد جواد زارعی ظهر پنج شنبه در حاشیه راه اندازی این مسیر گفت: این خط از ایستگاه عباس آباد آغاز می شود و در مسیر ازخیابان های پشت بیمارستان بوعلی، دانشکده صنعتی و خیابان پرستار عبور می کند و در نهایت به بلوار ارم و بیمارستان بهشتی و در انتها به میدان قائم می رسد.

زارعی افزود: این خط به درخواست اهالی منطقه راه اندازی شده و با برقراری این خط روزانه 25 دستگاه تاکسی، سرویس دهی لازم را انجام می دهند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه همه کارکنان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر همدان با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای کیفیت بخشی و افزایش رضایتمندی مردم تلاش می کنند، گفت: سرویس دهی مطلوب به شهروندان سرلوحه فعالیتهای رانندگان تاکسی در همدان است.