به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین پروژه های پتروشیمی ونفتی کشور دردهه مبارک فجر توسط مسئولان بخش های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی اعلام شد.

علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت به خبرنگار مهر اعلام کرد که 2 طرح جدید پالایشگاهی با ظرفیت تولید روزانه 17میلیون لیتر بنزین راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین از آغاز ساخت و یا افتتاح 160پروژه جدید نفتی در بهمن ماه امسال خبر داد. در حال حاضر مراحل راه اندازی و پیش راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) شازند و طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت آبادان نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند دردو مرحله انجام می شود، تصریح کرد: درمجموع با راه اندازی این پروژه پالایشگاهی نزدیک به 12 میلیون لیتر به ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور افزوده می شود.

این مقام مسئول در وزارت نفت همچنین به راه اندازی یک پالایشگاه بزرگ نیز در ایام دهه فجر اشاره کرد و افزود: با حضور رئیس جمهوری طرح توسعه پالایشگاه نفت شازند به عنوان یکی از بزرگترین پالایشگاههای نفت خاورمیانه با سرمایه گذاری 3.5 میلیارد دلاری به طور رسمی در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

گفتنی است برای طراحی، ساخت وراه اندازی طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) شازند وطرح بنزین سازی پالایشگاه نفت آبادان در مجموع حدود 4 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که علاوه بر تولید محصولات مختلف نفتی، ظرفیت پالایش نفت ایران هم بین 80 تا یکصد هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

همچنین همزمان با فرا رسیدن ایام دهه فجر یکی از بزرگترین مراکز بانکرینگ ایران در خلیج فارس به منظور سوخت رسانی به کشتی و نفتکش های عبوری در تنگه هرمز راه اندازی می شود.

بر این اساس، با موافقت احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت، فعالیتهای این مرکز سوخت رسانی به طور رسمی از دهه فجر در جزیره قشم آغاز می شود.

پیش بینی می شود با توجه به تردد تمامی کشتى ها و نفتکشهای عبوری به مقصد کشورهاى عراق، کویت، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان، آبخور مناسب و کیفیت مناسب نفت کوره، بخشی از بازار بانکرینگ خلیج فارس در اختیار ایران قرار بگیرد.

محسن خجسته مهر، معاون برنامه ریزی وزیر نفت نیز از بهره برداری اولین پروژه ذخیره سازی گاز طبیعی ایران در ایام دهه فجر خبر داد وگفت: با بهره برداری از فاز اول طرح ذخیره سازی گاز در مخزن سراجه قم،امکان تزریق روزانه حدود 7 میلیون متر مکعب گاز طبیعی فراهم می شود.

سیدمحمدعلی خطیبی، معاون وزیر نفت نیز در گفتگو با مهر با اشاره به عبور بهای جهانی نفت خام از مرز 100 دلار، گفت: بهای نفت در بازارهای مختلف به سطح 101 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافته است.