زمین چمن مصنوعی در شهرستان ایوان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجید عباسی صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: به منظور پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در این شهرستان زمین چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر 75 میلیون تومان احداث می شود که نقش بسزایی در تعلیم و تربیت آنان دارد .

وی افزود : در سال جاری 48 مصوبه شورای آموزش و پرورش برگزار شده که نزدیک به 46 مصوبه آن اجرایی شده و دو مصوبه دیگر در دست پیگیری و اقدام است .

وی با اشاره به اینکه از این تعداد مصوبه ها 35 مصوبه مربوط به کارهای آموزش و پرورش بوده است، اظهار داشت : تعداد 13 مصوبه دیگر به سایر دوایر دولتی تعلق داشته است که این نشانه تلاش مضاعف و کار مضاعف بوده است .

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ایوان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 9 هزار دانش آموز در این شهرستان مشغول به تحصیل هستند، گفت : امکانات آموزشی و سایر امکانات دیگر در این شهرستان مطلوب می باشد که این نشانه توجه مسئولان به مسائل فرهنگی شهرستان است .

عباسی افزود : فضاهای آموزشی این شهرستان در دولت ارتقا پیدا کرده اند و در حال حاضر بیش از 6 مدرسه در دست احداث است که تعدادی از آنها در دهه مبارک فجر افتتاح می شوند .

وی اظهار داشت : در سال جاری با تحویل این مدارس کلیه مدارس دخترانه شهر ایوان یک شیفته می شوند و با توجه به این روند در آینده نزدیک تمام مدارس شهر ایوان یک شیفته می شوند .

وی به امکانات ورزشی این اداره اشاره کرد و تصریح کرد : در حال حاضر یک سالن ورزشی مختص آموزش و پرورش در این شهرستان وجود دارد و کلیه دانش آموزان ابتدایی از استخر شنای این شهرستان استفاده می کنند .

وی به همکاری ادارات شهرستان با آموزش و پرورش شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد : تمام ادارات عضو شورا با آموزش و پرورش این شهرستان نهایت همکاری را دارند و در سال گذشته کمیته امداد این منطقه بیش از 90 میلیون ریال برای کلاسهای تقویتی به دانش آموزان کمک کردند .