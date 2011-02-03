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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

زمین چمن مصنوعی در شهرستان ایوان احداث می شود

زمین چمن مصنوعی در شهرستان ایوان احداث می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ایوان گفت: به منظور پر کردن اوقات فراغت زمین چمن مصنوعی در شهرستان ایوان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجید عباسی صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: به منظور پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در این شهرستان زمین چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر 75 میلیون تومان احداث می شود که نقش بسزایی در تعلیم و تربیت آنان دارد.

وی افزود: در سال جاری 48 مصوبه شورای آموزش و پرورش برگزار شده که نزدیک به 46 مصوبه آن اجرایی شده و دو مصوبه دیگر در دست پیگیری و اقدام است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد مصوبه ها 35 مصوبه مربوط به کارهای آموزش و پرورش بوده است، اظهار داشت: تعداد 13 مصوبه دیگر به سایر دوایر دولتی تعلق داشته است که این نشانه تلاش مضاعف و کار مضاعف بوده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ایوان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 9 هزار دانش آموز در این شهرستان مشغول به تحصیل هستند، گفت: امکانات آموزشی و سایر امکانات دیگر در این شهرستان مطلوب می باشد که این نشانه توجه مسئولان به مسائل فرهنگی شهرستان است.

عباسی افزود: فضاهای آموزشی این شهرستان در دولت ارتقا پیدا کرده اند و در حال حاضر بیش از 6 مدرسه در دست احداث است که تعدادی از آنها در دهه مبارک فجر افتتاح می شوند.

وی اظهار داشت: در سال جاری با تحویل این مدارس کلیه مدارس دخترانه شهر ایوان یک شیفته می شوند و با توجه به این روند در آینده نزدیک تمام مدارس شهر ایوان یک شیفته می شوند.

وی به امکانات ورزشی این اداره اشاره کرد و تصریح کرد: در حال حاضر یک سالن ورزشی مختص آموزش و پرورش در این شهرستان وجود دارد و کلیه دانش آموزان ابتدایی از استخر شنای این شهرستان استفاده می کنند.

وی به همکاری ادارات شهرستان با آموزش و پرورش شهرستان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: تمام ادارات عضو شورا با آموزش و پرورش این شهرستان نهایت همکاری را دارند و در سال گذشته کمیته امداد این منطقه بیش از 90 میلیون ریال برای کلاسهای تقویتی به دانش آموزان کمک کردند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ایوان گفت: بیش از90 درصد دبیران مدارس راهنمایی و ابتدایی و صد درصد دبیران متوسطه لیسانس هستند که تاثیر زیادی در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارند.

کد مطلب 1244950

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