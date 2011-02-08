تصاویر بازسازی چهره دختر مرداب/ صورت دختری 2 هزار و 600 ساله!

به گزارش خبرگزاری مهر، جسد دو هزار و 600 ساله این دختر که ابتدا پلیس محلی آن را یک پرونده جنایی در رابطه با زن جوانی که در سال 1969 ناپدید شده در نظر گرفت، در سال 2000 توسط معدنچیان در منطقه "لوور ساکسونی" آلمان در میان باتلاقی کشف شد. قدمت بقایای به جا مانده از این دختر که بر اساس نام محلی که در آن کشف شده، "مورا" نام گرفته است، با کمک آزمایشهای DNA تعیین شد.

یک سال بعد کارگران در نزدیکی همان منطقه یک دست پیدا کردند که به نظر می آمد گزینه مناسبی برای بدن مورا باشد. تاریخ نگاری رادیواکتیو نشان می دهد مورا در سال 650 قبل از میلاد از دنیا رفته است.

با وجود آسیبهایی که حین عملیات معدن کاوی به جمجمه مورا وارد آمده است، آسیبهای دیگری نیز بر روی جمجمه این دختر نوجوان دیده می شود و در عین حال به نظر می آید وی از سوء تغذیه ناشی از کمبود غذا در دوره زمستان رنج می کشیده است اما هیچ یک از این نشانه ها، عامل اصلی مرگ وی نبوده اند و دلیل اصلی مرگ همچنان ناشناخته باقی مانده است.

محققان گمان نمی برند مورا از روی عمد در میان این باتلاق مدفون شده باشد، زیرا هیچ تزئینات و جواهر آلاتی به همراه ندارد و مهمتر از همه اینکه اقوام عصر آهن معمولا اجساد مردگان خود را می سوزانده اند.

محققان با جمع آوری موادی که به همراه مورا در باتلاق به جا مانده بود، توانسته اند تصویری از منطقه ای که وی زمانی در آن زندگی می کرده را بازسازی کنند.

برای بازسازی جمجمه مورا، محققان ابتدا جمجمه را به صورت دیجیتالی اسکن کرده و مدل سه بعدی را از قطعات آن به وجود آورند. سپس قطعات سه بعدی در کنار یکدیگر قرار گرفته و با استفاده از یک چاپگر سه بعدی مدل سه بعدی آن چاپ شد. در نهایت این مدل پلاستیکی برای بررسی و تایید بیشتر نزد پنج انسان شناس آلمانی و اسکاتلندی که در شناسایی چهره مهارت دارند، فرستاده شد.

این پنج انسان شناس از نتیجه کار یکدیگر خبر نداشتند و محققان با بررسی و مقایسه گزارش دریافتی از جانب آنها مدل نهایی چهره مورا را انتخاب کردند. بازسازی نهایی چهره مورا نیازمند تغییراتی در رنگ مو، رنگ چشم، مدل مو و رنگ پوست است با این همه محققان معتقدند 90 درصد از این بازسازی بر اساس علم و 10 درصد آن بر اساس توانایی های هنری انجام گرفته است.

در ادامه تصویر چهره بازسازی شده مورا را به همراه تصاویری از جمجمه و بقایای استخوانهای به دست آمده از وی را مشاهده می کنید:

بقایای استوانهای یافته شده از مورا دختر دو هزار و 600 ساله

دست مورا که با فاصله یک سال پس از جمجمه و بدنش کشف شد

مدل پلاستیکی و سه بعدی چاپ شده از اسکن سه بعدی جمجمه مورا

مدل سه بعدی و ابتدایی از چهره مورا که با گل مجسمه سازی ساخته شده است

یکی از طرح های پیشنهادی برای چهره مورا، گونه ها، بینی و فاصله چشمهای مورا از یکدیگر از بخشهایی هستند که در تمامی طرح ها تقریبا یک شکل بوده اند

منطقه ای که بقایای مورا در آن پیدا شده است

طرح نهایی از چهره مورا