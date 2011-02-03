کمپلکس تنفسی در مرغداریهای آذربایجان شرقی کنترل شد

بهراد زندیه ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: به علت آلودگی هوا بیماری کمپلکس تنفسی در میان طیور افزایش یافته بود که با افزایش بارندگی و تلطیف هوا این بیماری کاهش یافته و طیور در وضعیت سلامتی خوبی قرار دارند.

زندیه با اشاره به اقدامات این اداره کل در راستای کنترل بیماری های فصلی طیور، خاطر نشان کرد: خودروهای حمل و نقل ضد عفونی شده و تردد ها در حد امکان کنترل و از ورود و خروج مرغ های زنده خودداری می شود.