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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

کمپلکس تنفسی در مرغداریهای آذربایجان شرقی کنترل شد

کمپلکس تنفسی در مرغداریهای آذربایجان شرقی کنترل شد

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به احتمال شیوع بیماری های فصلی در مرغداری های این استان گفت: کمپلکس تنفسی که یک بیماری فصلی بوده در مرغداریها کنترل شده است.

بهراد زندیه ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: به علت آلودگی هوا بیماری کمپلکس تنفسی در میان طیور افزایش یافته بود که با افزایش بارندگی و تلطیف هوا این بیماری کاهش یافته و طیور در وضعیت سلامتی خوبی قرار دارند.

زندیه با اشاره به اقدامات این اداره کل در راستای کنترل بیماری های فصلی طیور، خاطر نشان کرد: خودروهای حمل و نقل ضد عفونی شده و تردد ها در حد امکان کنترل و از ورود و خروج مرغ های زنده خودداری می شود.

وی از تمامی مرغداران و واحدهای مرتبط خواستار همکاری شد و گفت: در راستای کنترل و مقابله با انواع بیماری ها از تمامی واحد ها انتظار داریم تا تمامی موارد بهداشتی را رعایت کنند و از نیروی انتظامی خواستار نظارت دقیق در ورود و خروج طیور زنده هستیم تا در صورت مشاهده اقدام جدی اعمال کنند. 

کد مطلب 1244954

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