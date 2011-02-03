پروژه های افتتاحی امسال دو برابر سال گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی در کنفرانس مطبوعاتی و رسانه ای با خبرنگاران نشریات محلی و سراسری که با حضور معاونین و جمعی از مدیران استان برگزار شد، گفت: تعداد پروژه های افتتاحی در ایام الله دهه فجر امسال، هم در تعداد و هم در رقم اعتبارات هزینه شده، دو برابر پروژه های سال گذشته است .

وی اظهار داشت: امسال در طرحی نو، مشکلات واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال با حضور صاحبان صنایع، مدیران بانکها و مسئولین این بخش مورد رسیدگی قرار گرفت که باعث به چرخه درآمدن فعالیت های 60 درصد آنها شده و برای توسعه استان این نگاه ادامه خواهد یافت .

وی افزود: در کنار این فعالیت ها مرکز جامع سرمایه گذاری و اشتغال استان نیز افتتاح شد تا ساختار مناسب اجرائی را برای آگاه سازی عمومی از فرصت های سرمایه گذاری و توسعه فرصت های شغلی را ارائه نماید .

وی تصریح کرد: در این مرکز مزیتهای سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و همچنین ساختار جهت گیریهای اقتصادی و مزیتهای نسبی استان بصورت کارشناسی، مشخص شده است .

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه توسعه و رشد، عزم و اراده همگانی را می طلبد نیز گفت: برغم آنکه اعتبارات زیادی هزینه شده و فعالیتهای چشمگیری از سوی دولت صورت پذیرفته ولیکن نیاز است تا رسیدن به حد مطلوبی که لایق مردمان پایدار و قدرشناس استان ایلام است از هیچ تلاشی فروگذاری نشود .

اعلایی در ادامه با انتقاد از برخی پروژه های زمانبر، بر تسریع در اتمام عملیات ساخت و ساز آنها تأکید نمود و بیان کرد: سال آینده، سالی خوب و بسیار پربار در به ثمر نشستن اهداف توسعه ای در بخشهای مختلف خواهد بود .

وی در بخش دیگری از بیانات خود با قدردانی از زحمات نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیگیریهای مستمر و تقویت فعالیت های ادارات استان با وزرا مربوطه از جمله زحماتی است که نمایندگان مردم استان متحمل می شوند و برخی پروژه هائی که افتتاح یا کلنک زنی می شوند مرهون تلاشهای آنهاست و نمی شود قدرناشناسی کرد .

وی با اعلام این خبر که در سال آتی "صندوق توسعه ملی" به پشتیبانی فعالیت های استانی خواهد آمد نیز افزود: عزم و اراده بر این است با استفاده صحیح از منابع دولتی و با توان جذب بالای اعتبارات، صفحه ای نو از رشد و توسعه استان را رقم بزنیم .

این مقام مسئول در جواب سؤال خبرنگار مهر مبنی بر بلاتکلیفی طرحهای اشتغالزایی در ایلام از جمله کارخانه سیمانهای متعدد، پتروشمی ایلام، پتروشمی دهلران و.. گفت: برای راه اندازی پروژه پتروشیمی دهلران با طرف"چینی" وارد مذاکره شدیم و قرار است از طریق فاینانس پس از توافقات راه اندازی شود .

وی اضافه کرد: سیمان ایلام نیز توسعه پیدا کرده و اقدامات بسیار خوبی نیز در آن ایجاد شده و پروژه سیمان دهلران نیز 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

استاندار ایلام جواب قانع کننده ای برای دیگر پروژهای بلاتکلیف نداشت!هرچند معاون عمرانی، رئیس سازمان صنایع معادن استان ایلام نیز به سوال خبرنگار مهر پاسخ دادند.

وی در ادامه با قدردانی و تجلیل ویژه از اصحاب مطبوعات و رسانه های استان ایلام، خاطر نشان ساخت: این قشر فرهیخته، عالمانه مدیریت استان و دولت را همراهی کردند و من تداوم این نگاه را از آنها خواستارم .

وی نقدهای منصفانه و اظهار نظرهای صادقانه خبرنگاران ایلامی را شایسته و بهنگام دانست و از تلاشهای شبانه روزی آنها تشکر ویژه نمود .