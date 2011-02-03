افتتاح 225 طرح عمرانی در شهرهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این طرح ها شامل 120 طرح عمرانی در شهرستان خوی، 20 طرح عمرانی در پیرانشهر، 28 طرح عمرانی در نقده و 57 پروژه شهرستان ارومیه است.

افتتاح 120 طرح در دهه فجر در خوی

فرماندار خوی در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر گفت: از این طرحها 37 طرح عمران شهری و بقیه نیز طرحهای عمران روستایی است که با صرف اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال در شهرستان خوی آماده بهره برداری شده اند.

غلامحسین عماری افزود: دو ایستگاه آتش نشانی، ساختمان تاکسیرانی، سه بوستان جدید، سه طرح هادی روستایی، احداث و بهسازی 64 واحد مسکونی مددجویان و آسفالت راه 30 روستا از جمله طرحهایی است که در دهه فجر در خوی به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از طرحهای عمران روستایی بیش از چهار هزار خانواده روستایی از مزایای این طرحها بهره مند خواهند شد.

فرماندار خوی همچنین از آماده بهره برداری شدن 12 واحد تولیدی و خدماتی در دهه فجر در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرحها با 100میلیارد ریال سرمایه گذاری در این ایام به بهره برداری می رسند که با بهره برداری از آنها برای 200 نفر شغل ایجاد می شود.

عماری اضافه کرد: در این ایام همچنین200 برنامه فرهنگی ، ورزشی در خوی اجرا می شود

بهره برداری از 20 طرح عمرانی در دهه فجر امسال در شهرستان پیرانشهر

فرماندار پیرانشهر نیز در جلسه شورای اداری این شهرستان با اعلام این خبر گفت: واحدهای مسکونی مددجویی، طرحهای هادی، آبیاری تحت فشار، ساختمان آتش نشانی شهر گردکشانه و نمایشگاه صنایع دستی و تامین آب شهرک صنعتی پیرانشهر از جمله این طرحهاست که با 15 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده اند.

اروج مجاهدی به طرحهای احداث بزرگراه مرز تمرچین به شهرستان نقده، سد سیلوه و بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر اشاره و اضافه کرد: این طرحها در ردیف طرحهای اولویت دار شورای برنامه ریزی این شهرستان قرار دارد.

در این جلسه ملا محمودی امام جمعه پیرانشهر هم در سخنانی با گرامیداشت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی بر برگزاری مطلوب و شایسته آئین های ویژه بزرگداشت این ایام تاکید کرد.

28 طرح عمرانی ، کشاورزی و خدماتی در نقده به بهره برداری می رسند

فرماندار نقده اظهار داشت: این طرح ها شامل بهسازی و آسفالت راه روستایی، ساماندهی بستر و سواحل رودخانه گدارچای ، توسعه فضاهای سبز شهری، احداث خیابان، خانه های عالم، راه اندازی بیمارستان ویژه زنان و زایمان، آبرسانی به روستاها، هفت طرح کشاورزی شامل گلخانه و آبیاری تحت فشار هستند.

حسین یوسفی افزود : این طرح ها با 43 میلیاردریال اعتبار راه اندازی شده است و برای 70 نفر در آنها اشتغال ایجاد شده است.

57 طرح عمرانی در دهه فجر امسال در ارومیه به بهره برداری می رسد

فرماندار ارومیه گفت: 57 طرح عمرانی در دهه مبارک فجر امسال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

حمید ابراهیمی در جلسه هماهنگی برنامه‌های ایام ‌الله دهه‌ فجر ارومیه با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح‌ها 237 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است افزود: این طرح‌ها در قالب طرح‌ های آموزشی، تربیت ‌بدنی، حمل و نقل، رفاه،‌ شهرک‌ های صنعتی، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، مسکن مهر و انرژی هستند.

وی، نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی را برجسته توصیف کرد و گفت: تمام اقشار جامعه باید در دهه ‌فجر امسال همچون سال‌های گذشته در آیین های گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی حضور پرشوری داشته باشند.

ابراهیمی افزود: مردم ایران در سال‌ های پس از پیروزی انقلاب در صحنه‌های مختلف حضور پرشوری داشتند و باید نقش محوری خود را همچون سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کنند.

وی اظهار داشت: دهه‌ فجر نماد و الگوی مقاومت ملت ایران و امروز نیز ایرانی به عنوان الگوی مقاومت دیگر کشورهای مسلمان در بیرون راندن ظلم از کشورشان گام بر می دارند.