100 برنامه فرهنگی از سوی کانون مساجد آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: اجرای 40 مراسم ویژه در مساجد دارای کانون فرهنگی هنری، برگزاری مسابقه کشوری کتابخوانی در موضوع مسجد و انقلاب اسلامی، اجرای مراسم اختتامیه پنج جشنواره بزرگ جوانان در همایش گرامیداشت دهه فجر به همراه تجلیل از برترین های این جشنواره ها، اجرای حداقل 15 مسابقه فرهنگی و کتابخوانی منطقه ای و محلی در موضوع امام و انقلاب و برپایی پنج نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی را از برنامه های این مناسبت برشمرد .

داننده تصریح کرد : به یمن مناسبت فرخنده دهه فجر، مجوز 25 باب کانون فرهنگی هنری جدید صادر شده و با تجهیز این کانون ها با قفسه، کتاب، قرآن و تفسیر، 22 باب از این کانون ها در مراسم بزرگداشت سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی به صورت رسمی افتتاح می شود .

وی خاطرنشان کرد : در کنار ایجاد پنج کانون تخصصی در رشته های سمعی بصری و تبلیغات و چهره به چهره، ایثار و شهادت، ورزش و مشاوره و ایجاد 5 مرکز خانه نور در سطح کانون های فعال و برنامه هایی از جمله دو مراسم شب شعر انقلاب و و لایت، برپایی نمایشگاه های عفاف و حجاب، یادواره شهدای گرانقدر انقلاب و امام، تهیه و توزیع بروشورهای محتوایی در خصوص انقلاب و دهها برنامه دیگر در سطح کانون های فرهنگی هنری با حمایت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اجرا می شود .