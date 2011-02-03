100 برنامه فرهنگی از سوی کانون مساجد آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده ظهر پنجشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: اجرای 40 مراسم ویژه در مساجد دارای کانون فرهنگی هنری، برگزاری مسابقه کشوری کتابخوانی در موضوع مسجد و انقلاب اسلامی، اجرای مراسم اختتامیه پنج جشنواره بزرگ جوانان در همایش گرامیداشت دهه فجر به همراه تجلیل از برترین های این جشنواره ها، اجرای حداقل 15 مسابقه فرهنگی و کتابخوانی منطقه ای و محلی در موضوع امام و انقلاب و برپایی پنج نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی را از برنامه های این مناسبت برشمرد.
داننده تصریح کرد: به یمن مناسبت فرخنده دهه فجر، مجوز 25 باب کانون فرهنگی هنری جدید صادر شده و با تجهیز این کانون ها با قفسه، کتاب، قرآن و تفسیر، 22 باب از این کانون ها در مراسم بزرگداشت سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی به صورت رسمی افتتاح می شود.
وی خاطرنشان کرد: در کنار ایجاد پنج کانون تخصصی در رشته های سمعی بصری و تبلیغات و چهره به چهره، ایثار و شهادت، ورزش و مشاوره و ایجاد 5 مرکز خانه نور در سطح کانون های فعال و برنامه هایی از جمله دو مراسم شب شعر انقلاب و و لایت، برپایی نمایشگاه های عفاف و حجاب، یادواره شهدای گرانقدر انقلاب و امام، تهیه و توزیع بروشورهای محتوایی در خصوص انقلاب و دهها برنامه دیگر در سطح کانون های فرهنگی هنری با حمایت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اجرا می شود.
دبیر هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی ایجاد کانون فرهنگی هنری در 10 درصد از مساجد استان را از برنامه های اصلی این مرکز دانست و تاکید کرد: در بهمن ماه امسال حداقل 50 باب مسجد فعال شناسایی شده و نسبت به صدور مجوز کانون فرهنگی هنری به این مساجد اقدام و 22 باب از انها به صورت رسمی افتتاح و شروع به فعالیت خواهند کرد.
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