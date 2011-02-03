سه هزار تن دانه گندم در عرصه های طبیعی ایلام پاشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، قاسم دیانت طلب ظهر پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بارش برف در مناطق شمالی استان به منظور حفاظت و حمایت از حیات وحش، اداره کل حفاظت محیط زیست با حضور شش اکیپ اجرایی، اقدام به دانه پاشی درعرصه های طبیعی استان نموده است .

وی افزود: بالغ بر سه تن دانه های گندم، جو، ارزون و... در عرصه های طبیعی و مکان تجمع پرندگان پاشیده شده است .

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یادآورشد: گروههای گشت سیار این سازمان بصورت شبانه روزی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی شکار و صید در منطقه مستقر شده اند .

وی در پایان از تمامی شهروندان خواست که در صورت هجوم پرندگان و حیوانات به حاشیه شهرها و روستاها از آسیب رساندن به آنها ممانعت، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی با شماره تلفنهای 3332286 و3331804 تماس حاصل کنند.