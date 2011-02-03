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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

سه هزار تن دانه گندم در عرصه های طبیعی ایلام پاشیده شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست استان ایلام گفت: به منظور حفاظت و حمایت از حیات وحش، سه هزار تن دانه گندم در عرصه طبیعی ایلام پاشیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، قاسم دیانت طلب ظهر پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به بارش برف در مناطق شمالی استان به منظور حفاظت و حمایت از حیات وحش، اداره کل حفاظت محیط زیست با حضور شش اکیپ اجرایی، اقدام به دانه پاشی درعرصه های طبیعی استان نموده است.

وی افزود: بالغ بر سه تن دانه های گندم، جو، ارزون و... در عرصه های طبیعی و مکان تجمع پرندگان پاشیده شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یادآورشد: گروههای گشت سیار این سازمان بصورت شبانه روزی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی شکار و صید در منطقه مستقر شده اند.

وی در پایان از تمامی شهروندان خواست که در صورت هجوم پرندگان و حیوانات به حاشیه شهرها و روستاها از آسیب رساندن به آنها ممانعت، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی با شماره تلفنهای 3332286 و3331804 تماس حاصل کنند.

کد مطلب 1244962

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