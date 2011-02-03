تسلیت احمدی نژاد به مناسبت درگذشت پدر سرداران شهید مهدی و مجید زین الدین

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت رئیس جمهور بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

تکریم مجاهدت خالصانه و پاسداشت نقش والای خانواده‌های معظم شهدا که به تعبیر امام راحل(ره) «چشم و چراغ این ملتند» وظیفه شرعی، اخلاقی و انقلابی همه ارادتمندان به اسلام عزیز و رهپویان فرهنگ جهاد و شهادت است.

پرورش جوانان خداجوی بسیجی همچون سرداران شهید مهدی و مجید زین‌الدین، نماد والایی از درک و غیرت دینی و دغدغه صیانت از آرمان‌های اسلام ناب محمدی، در دوران حیات پربرکت مرحوم عبدالرزاق زین‌الدین بود که زیباترین جلوه‌های عشق به اسلام و مردم را به نمایش گذاشت. درود خداوند بر پرورش‌دهندگان مجاهدان راه حق که همواره رنج دوران را برای شکوفایی و بالندگی حقیقت اسلام تحمل کرده‌اند.

درگذشت مرحوم عبدالرزاق شیخ زین‌الدین، پدر بزرگوار سرداران شهید زین‌الدین که با ایام رحلت جانسوز پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص) و امام حسن مجتبی(ع) مقارن شده است را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج)، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، خانواده معظم شهیدان زین‌الدین، مردم شریف قم و ملت بزرگ و قدرشناس ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسالت می‌نمایم.



