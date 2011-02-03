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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

نمایشگاه اسناد انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی فارس افتتاح شد

نمایشگاه اسناد انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی فارس افتتاح شد

شیراز - خبرگزاری مهر: دومین نمایشگاه اسناد انقلاب اسلامی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این نمایشگاه به مناسبت سالروز بازگشت امام خمینی(ره)به ایران اسلامی و آغاز دهه فجر در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس افتتاح شد.

در این نمایشگاه که برای دومین بار بعد از تاسیس این مرکز در شیراز افتتاح می شود 60 تابلو از اسناد فارس در انقلاب اسلامی به صورت نوشتاری، تصویری، سند مکتوب و معتبر ارائه می شود.

در این زمینه اسنادی مربوط به سالهای 1342 تا 1357 است که حاوی گزارشهای از تظاهرات مردم شیراز و شهرستانهای استان فارس است.

نمایشگاه اسناد انقلاب اسلامی در طول ایام دهه فجر از ساعت هشت صبح تا شش بعد از ظهر در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس واقع در چهارراه حافظیه پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

کد مطلب 1244965

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