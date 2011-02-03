پیشگیری معلولیت یکی از سیاست های راهبردی دولت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، وحید کاظم زاده دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی ظهر پنجشنبه در نشست « انقلاب اسلامی و حقوق معلولان» در موسسه نابینایان بصیر تصریح کرد: سازمان بهزیستی به دلیل ضعف مدیریت و یا بدلیل عدم اعتبارات لازم تاکنون نتوانسته است چنانچه شایسته معلولین باشد اقدام درخور مناسبی صورت دهد.

کاظم زاده با بیان اینکه قانون جامع حمایت از معلولان که در سال 83 در 16 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یک قانون فرابخشی است، افزود: متاسفانه ضعفی که در اجرای قانون مربوط به معلولان مشاهده می شود این است که وزارتخانه های مختلف باید آن را اجرا کنند که عمده مسئولیت اجرای مفاد این قانون بر عهده سازمان بهزیستی نهاده شده است که این سازمان یا به دلیل ضعف مدیریت و یا بدلیل عدم اعتبارات لازم تاکنون نتوانسته است چنانچه شایسته معلولین باشد اقدام درخور مناسبی صورت دهد.

وی با اشاره به اینکه در مدیریت مدرن معلول به کسی اطلاق می شود که به دلیل عدم توانبخشی نمی تواند مشارکت اجتماعی برابر داشته باشد، گفت: با این تعریف می توان گفت دولت و جامعه باید زمینه ای فراهم کنند تا افراد معلول همپای افراد عادی جامعه مشارکت اجتماعی داشته باشد.

کاظم زاده مشکل اصلی در عدم تحقق مشارکت اجتماعی معلولان را در عدم مناسب سازی محیطی، نابرابری حقوق معلولان با سایر آحاد جامعه همچون اشتغال سهل و درآمد متناسب با نیاز و عدم تحقق کامل آموزش در تمام سطوح از پیش دبستانی تا دانشگاه و خصوصاً آموزش فنی و حرفه ای دانست.

کاظم زاده با اشاره به اینکه برخی از قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون درنظر گرفتن ظرفیت ها و توانایی های جامعه و نظام اسلامی، در شرایط آرمانی، ایده آل و احساسی و بدون هیچگونه ضمانت اجرا به تصویب می رسند، افزود: لازم است نمایندگان مجلس در تصویب قوانین، ضمن توجه به تواناییها و ظرفیت های موجود کشور ، با بالابردن نظارت های خویش جهت اجرای اصولی قوانین و مصوبات مجلس ، ضمانت های اجرایی آنها را نیز پیش بینی کنند.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی ، معلولان جامعه را سرمایه های رهاشده و مغفول دانست و افزود: دولت بایستی با ایجاد یک نهاد یا شورایعالی معلولان متشکل از نمایندگان ریاست جمهوری ، سازمانهای متولی مثل سازمان بهزیستی، وزارتخانه های مربوطه و نهاد های غیردولتی همچون جامعه معلولین ، نیازهای اساسی آنان را شناسایی و نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به تحقق قانون جامع معلولان نیست افزود: از 370 هزار معلولی که در استان آذربایجان شرقی وجود دارند تنها دو درصد از این میزان، تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند که باید بگوییم عدم ناتوانی در ارائه خدمت به همه معلولان ، بدلیل اعتبار ناکافی ، خود مدیران و پرسنل زحمت کش این سازمان را نیز مستاصل کرده است.

وی با اشاره به اینکه طبق ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، سازمانها موظفند در زمان استخدام ، سه درصد از آن را به معلولان اختصاص دهند، افزود: متاسفانه شاهد بودیم که آموزش و پرورش در هنگام استخدام 40 هزار معلم ، از پذیرفتن هزار و 200 نفر معلول به عنوان این سهمیه سرباز زد و در نتیجه با کش و قوس های زیادی تنها به استخدام یک درصد و 400 نفر از معلولین واجد شرایط رضایت داد.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه بلایایی مثل آمار بالای تصادفات جاده ای ، سیل ، زلزله و بیماریها و همچنین بلایای انسان ساز مانند جنگها و بلاهای مدرن که در این خصوص آمار ایران بالاتر از استانداردهای جهانی است ، باعث شده تا میزان معلولیت افزایش یابد، افزود: شایسته است دولت ها به وظایف عمده خویش در پیشگیری از ایجاد معلولیت واقف شده و آن را به عنوان یکی از سیاست های راهبردی و اساسی خویش قرار دهند و بدانند که اهمیت پیشگیری از یک معضل و درد اجتماعی از درمان آن بیشتر می باشد و در جهت بالابردن بهداشت خانواده ها ، مشاوره و آموزش های قبل از ازدواج و کاستن از مشکلات مربوط به بالابودن تصادفات جاده ای از طریق استانداردسازی جاده ها اقدامات لازم را به انجام رسانند و همچون سالهای قبل که با یک جهاد ملی بیماری فلج اطفال ریشه کن گردید در ریشه کنی بسیاری از معلولیت های جسمی و روحی طبیعی و مادرزادی تلاش کند.

کاظم زاده با اشاره به اینکه اعتبارات خوبی از بابت طرح هدفمندسازی یارانه ها جهت حمایت از معلولان اختصاص یافته است افزود: امیدواریم این اعتبارات بصورت عادلانه و در راستای حمایت از همه معلولان هزینه شود.