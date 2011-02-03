نظام تایید صلاحیت جایگزین مدرک محوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبد الرسول پورعباس طی مراسمی که در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک بندرعباس برگزار شد بیان داشت: این طرح بر مبنای آموزش و تجربه است به این صورت که مدرک و آموزشهای دیده شده تنها وسیله برای اثبات صلاحیت کاری افراد نخواهد بود چرا که گاهی فردی که آموزشهای اندکی را دیده است بهتر از یک فرد تحصیل کرده در شغل خودعمل می کنند.

وی ادامه داد: درجامعه ای که ما زندگی می کنیم شغلهای متعددی وجود دارد باید مرجعی شکل گیرد تا بتواند صلاحیت این افراد را تایید نماید و اگر این موضوع تحقق یابد از ضرر رسیدن به مردم جلوگیری می شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای تاکید کرد: سیستم آموزشی کشور باید به سمتی سوق داده شود که یک سیستم نظام مند و کار آمد شکل گیرد.

پور عباس با اشاره این موضوع که هر بخش و فعالیتی قاعده خاص خود را می طلبد تصریح کرد: در کشور ما برای همه امور چهار چوبی یکسان تدوین می شود و انتظار می رود تمام این فعالیتها را بتوان با همان یک قانون انجام داد.

وی ادامه داد: اگر برای هر کاری چهار چوب خاص آن تدوین شود و بر اساس آن عمل شود پیشرفتهای خوبی در آن موضوع بوجود خواهد آمد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای یاد آور شد: در بسیاری از کشورهای دنیا مسیر صلاحیت تنها مدارج علمی نیست و کسانی به عنوان نفرات برگزیده انتخاب می شوند که دارای مهارت و تجربه در کار باشند.

پور عباس اضافه کرد: با این روند اشتغال افراد به صلاحیت آنها گره می خورد و کسی می تواند صاحب شغل مناسب شود که صلاحیت خود را نشان دهد و همین امر بسیاری از مشکلات مربیان و اساتید سازمان فنی و حرفه ای را نیز مرتفع خواهد کرد.