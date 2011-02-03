سکه طرح قدیم 415 هزار تومان/ نوسان قیمت طلا در تحولات سیاسی فقط 2دلار

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را امروز پنج شنبه در بازار 415 هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز امروز به 357 هزار و 500 تومان رسید.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: همچنین هر قطعه نیم سکه بهار آزادی امروز در بازار 179هزار تومان فروخته شد.

کشتی آرای قیمت هر ربع سکه بهار آزادی را نیز 92 هزار تومان اعلام کرد و افزود: یک گرم طلای 18عیار نیز در بازار امروز به 36 هزار و 150 تومان رسید.

وی خاطر نشان کرد: قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز پنج شنبه به 1335 دلار رسید که نسبت به روزهای گذشته تقریبا روزهای آرامی را پشت سر گذاشته است.

به گفته رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر، تحولات و تغییرات سیاسی روزهای اخیر در برخی کشورهای منطقه مانند مصر نوسان زیادی را دربازارهای نفت، سهام، ارز و سکه ایجاد نکرده و بیشترین نوسانات ایجاد شده فقط در روزاول شروع تحولات مصر بوده است.

کشتی آرای، ادامه داد: به صورت کلی طی هفته ای که گذشت قیمت طلا دراثر تغییر و تحولات سیاسی در برخی کشورهای منطقه، 2 دلار نوسان داشته است.