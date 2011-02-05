به گزارش خبرگزاری مهر، چنین پلی می تواند انرژی خورشیدی را از میان شبکه ای از سلولهای خورشیدی که بر روی سطح جاده نصب شده اند جمع آوری کند در حالی که توربینهای بادی که در فضاهای خالی میان ستونهای پل کار گذاشته شده اند از انرژی باد برای تولید الکتریسیته استفاده خواهند کرد.

این طرح که زائیده ذهن سه طراح ایتالیایی است، برای شرکت در رقابت بزرگراه های خورشیدی و پارکهای خورشیدی ارائه شده است، رقابتی که از شرکت کنندگان درخواست کرده بود طرحی را برای مدرن کردن بخشی از بزرگراه فرسوده و مرتفعی که میان دو شهر در ایتالیا قرار دارد، ارائه کنند.

سطح خورشیدی در جاده روی این پل جایگزین آسفالت معمولی آن خواهد شد و جاده ای 20 کیلومتری و خورشیدی را به وجود خواهد آورد که از شبکه ای فشرده و متراکم از سلولهای خورشیدی که از لایه ای از پلاستیک شفاف و مقاوم پوشیده شده، تشکیل شده و می تواند سالانه 11.2 میلیون کیلووات بر ساعت انرژی تولید کند.

طراحان این طرح معتقدند ترکیب کردن 26 توربین بادی در این پل می تواند میزان تولید برق آن را سالانه به 36 میلیون کیلووات بر ساعت برساند، انرژی که برای تامین نیازهای 15 هزار خانه مسکونی کافی خواهد بود.

در کنار جاده خورشیدی به موازات طول پل گلخانه های خورشیدی نیز برپا خواهند شد تا بتوان در آنها محصولات محلی را کشت داده و تولید کرد به این شکل راننده ها می توانند در کنار این گلخانه ها توقف کرده و از میوه های تازه و سبزیجات محلی خریداری کرده و منظره زیبای پل را تماشا کنند.

بر اساس گزارش گیزمگ، این طرح جایزه دوم رقابت طرح های پارک خورشیدی-بزرگراه های خورشیدی را از آن خود کرده است.