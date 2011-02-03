دعوت ویژه دبیر جشنواره شعر فجر از شاعران البرزی

پرویز بیگی حبیب آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با اعلام این مطلب اظهار داشت: شرکت چشمگیر شاعران جوان و خوش قریحه استان تازه تاسیس البرز در جشنواره موجب شد این امتیاز ویژه به شرکت کنندگان البرزی اختصاص داده شود.

وی تاکید کرد: کارت دعوت مراسم افتتاحیه جشنواره شعر فجر که روز شنبه 7 اسفند ماه در تالار وحدت برگزار می شود برای کلیه مدعوین ارسال گردیده است.

دبیر پنجمین جشنواره شعر فجر شعر را هنری ملی و ثروتی فرهنگی برای هر سرزمین دانست.

این شاعر ادامه داد: جشنواره امسال در چهار بخش شعر سنتی، نیمایی، کودک و نوجوان، ترانه و سرود برگزار می شود.

حبیب آبادی افزود: "ترانه و سرود" از جمله بخش هایی است که در سال جاری به منظور بهره گیری از توانمندی و هنر ترانه سرایان کشور به بخش مسابقه این جشنواره اضافه شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه استقبال جوانان از جشنواره امسال بی نظیر بوده است خاطرنشان کرد: از اقصی نقاط کشور 40 هزار قطعه شعر به دبیرخانه ارسال شد که کلیه آثار پس از کد گزاری توسط داوران کارشناسی و بررسی گردید.

حبیب آبادی روزهای پایانی هفته جاری را روز جمع آوری نقد و نظر نهایی داوران عنوان کرد.

این شاعر کشوری اعلام کرد: از میان راه یافتگان به مرحله نهایی در تمامی بخش ها سه شاعر برگزیده بعنوان نفرات اول تا سوم معرفی خواهند شد.

دبیر پنجمین جشنواره شعر فجر جایزه نفر اول را 20 سکه و نفرات دوم و سوم را به ترتیب 16 و 12 سکه ذکر کرد.

حبیب آبادی اختصاص 5 میلیون تومان وام و اهدای کارت خرید کتاب به مبلغ 500 هزار تومان را از دیگر جوایز جشنواره امسال معرفی کرد و اضافه کرد: همچنین برای نفرات برگزیده امکان سفری فرهنگی به یکی از کشورهای اطراف فراهم شده که امیدواریم این اقدام بازتاب ونتایج فرهنگی بسیاری را برای شعر و ادب کشور به همراه داشته باشد.

وی رشد شعر کشور را نیازمند برداشتن گام هایی بلند دانست و یاد آور شد: به منظور حمایت از شاعران برگزیده چاپ مجموعه اشعار آنان با شمارگان 3 هزار و حق التالیف 20 درصد را در نظر گرفته ایم.

پرویز بیگی حبیب آبادی در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای برگزاری جشنواره شعر فجر از 30 مهمان خارجی از اساتید زبان و ادبیات فارسی و فارسی سرایان نیز دعوت به عمل آمده است.