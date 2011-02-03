شش طرح عمرانی در دهلران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همزمان با سومین روز از دهه فجر، ظهر پنجشنبه شش طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 5پنج میلیارد و690 میلیون ریال به بهره برداری رسید .

بهزاد عبلزاده فرماندار شهرستان دهلران این طرحها را شامل سیلبند بطول 245 متر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300میلیون ریال، موزائیک فرش معابر بطول 7500 مترمربع و با اعتباری بالغ 890 میلیون ریال، جدولگذاری کوی اندیشه و کوی بعثت به طول 3500 مترمربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال، افتتاح پارک شهدای دانش آموزان به مساحت دو هزار و 700 متر مربع با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال و افتتاح پنج واحد مدد جویان تحت حمایت امداد به مساحت 500 مترمربع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و500میلیون ریال در شهر دهلران عنوان کرد و گفت: برای اجرای این طرحها اعتباری بالغ بر 5میلیارد و690میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی هزینه شده است .

اسماعیل جشنی شهردار دهلران نیز گفت: برای پارک شهدای دانش آموزان دهلران به مساحت هفت هزار و 500 متر مربع شامل دو هزار و 700 مترمربع موزائیک فرش، 700متر جدول، تعریض خاک زارعی، کاشت نهال، تامین روشنایی و نصب صندلی و سطل زباله و 5 عدد آب نما اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی استانی وجاری شهرداری برای آن هزینه شده است .