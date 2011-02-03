جشنواره ملی "حدیث حیاء" در هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین سالاری بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: نخستین جشنواره ملی "حدیث حیاء" با موضوع ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، 10 و 11 اسفندماه برگزار می‌شود.

سالاری اظهارداشت: نخستین جشنواره ملی "حدیث حیاء" با موضوع ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از سوی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، علوم، سازمان صدا و سیما و نهادهای مرتبط با این موضوع برگزار می‌شود.

سالاری افزود: این جشنواره در سه بخش علمی، ادبی و هنری با محوریت مد و لباس، شیوه‌های اثر بخشی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، حدود حجاب از نظر شرع مقدس اسلام و عرف جامعه، تا 12 بهمن ماه به دریافت آثار مرتبط با این موضوعات خواهد پرداخت و پس از انجام داوریها تا 28 بهمن ماه، مراسم پایانی این جشنواره روز 10 و 11 اسفند در مرکز همایش‌های وزارت کشور برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این جشنواره در بخش علمی در موضوعات کتاب، مقاله، پژوهش و پایان‌نامه، در بخش ادبی با موضوع داستان، شعر، ترانه و قطعه ادبی و در بخش هنری نیز با محوریت هنرهای تجسمی برگزار می‌شود. همچنین موسسات غیر دولتی و نیز سامانه‌های سایبری فعال در زمنیه حجاب و عفاف نیز می‌توانند نمایه فعالیتهای خود را در این جشنواره شرکت دهند.

به گفته سالاری، به برگزیدگان و رتبه‌های برتر هر بخش از این جشنواره هزینه سفر عمره، نفرات دوم کمک هزینه سفر عتبات عالیات و نفرات سوم نیز کمک هزینه سفر مشهد مقدس را دریافت می‌کنند.