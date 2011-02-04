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۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

قنادیان در گفتگو با مهر:

جشنواره ادبیات داستانی اسفند ماه در خوزستان برگزار می شود

جشنواره ادبیات داستانی اسفند ماه در خوزستان برگزار می شود

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور با اشاره به برنامه های سازمان بسیج هنرمندان در دهه فجر از برگزاری جشنواره ادبیات داستانی در خوزستان خبر داد.

سردار حسین قنادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در تاریخ 16 الی 19 اسفندماه سال جاری حدود 750 نفر از نویسندگان کشور در جشنواره ادبیات داستانی که در استان خوزستان برگزار خواهد شد شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: افراد شرکت کننده در این جشنواره از مناطق عملیاتی نیز بازدید به عمل خواهد آورد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشوربا بیان اینکه سازمان بسیج هنرمندان برنامه های متنوعی را برای دهه فجر در نظر گرفته است گفت: دیدار با خانواده شهدای هنرمند، دیدار با هنرمندان پیشکسوت و تکریم آنها، برگزاری شبهای شعر و خاطره ویژه انقلاب اسلامی توسط هنرمندان و برگزاری کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای عکس و هنرهای تجسمی از جمله برنامه های این سازمان برای ایام الله دهه فجر است.

کد مطلب 1244993

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