توده 9 کیلویی از شکم بیمار 42 ساله قمی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قم، در تاریخ 12 بهمن خانمی 42 ساله با عارضه دل درد شدید به مرکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی قم مراجعه و بستری می شود.



بیمار پس از انجام معاینات دقیق و با تشخیص توده وسیع شکمی از کف لگن تا بالا و پشت کبد بلافاصله به اتاق عمل منتقل و توسط دکتر سید جلال الدین اسحاق حسینی و تیم جراحی از ناحیه شکم مورد جراحی قرار می گیرد.



در این عمل توده‌ای به وزن 9 کیلوگرم که به عروق اصلی شکم چسبیده و همچنین کلیه ها را در برگرفته بود با موفقیت از بدن بیمار خارج شد.



بیمار پس از انتقال به بخش و انجام مراقبتهای لازم امروز با بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شد.

