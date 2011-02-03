آتش سوزی در استانداری سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، آتش سوزی دقایقی پیش در استانداری سمنان صورت گرفت و در پی آن ماموران آتش نشانی شهرداری سمنان به استانداری سمنان اعزام شدند.

علت و مقدار آتش سوزی هنوز از سوی مسئولان استانداری سمنان عنوان شده است و گفته می شود علت این آتش سوزی به جهت اتصال برق در سیستم های انفورماتیک بوده است.

مدیرکل دفتر بحران استانداری سمنان در تماس تلفنی خبرنگار مهر با اعلام اینکه در محورهای برف گیر استان سمنان مشغول فعالیت است، گفت که اطلاعی از این آتش سوزی ندارد و پاسخگویی درباره علت این آتش سوزی را به کسب اطلاعات بیشتر از آن موکول کرد.