کعبی و معدنچی غایبان دیدار با استقلال/ شاگردان خاکپور "پراگ" را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کعبی به دلیل اخراج در بازی پیشین استیل آذین برابر نفت تهران و مهرزاد معدنچی به خاطر سه اخطاره بودن، نمی توانند تیم‌شان را در دیدار هفته بیست و یکم برابر استقلال همراهی کنند.

البته استیل آذین غیر از این دو بازیکن، محروم و مصدومی ندارد و خاکپور می‌تواند در این بازی دشوار و حساس از سایر بازیکنانش استفاده کند.

از سوی دیگر تیم فوتبال استیل آذین عصر روز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی که در زمین چمن ورزشگاه شهریار برگزار شد، برابر تیم دسته دومی "پراگ" به برتری 5 بر یک دست یافت.

همچنین محمد خاکپور در آستانه بازی حساس روز یکشنبه تیم استیل آذین برابر استقلال، برای کاهش فشار تمرینات و استراحت بیشتر بازیکنان ترجیح داد که امروز پنجشنبه به بازیکنان این تیم استراحت بدهد.

تیم فوتبال استیل آذین در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر روز یکشنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم استقلال می‌رود.