فعالیتهای فرهنگی برای جوانان روستایی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احسان مقدم ظهر پنجشنبه در جمع جوانان حسن آباد کلج و پیر یوسفیان از توابع شهرستان البرز اظهار داشت: جوانان نخبه، هنرمند، ورزشکار از سرمایه های عمده در روستا هستند که متاسفانه به نحو مطلوبی از آنها استفاده نشده است.

وی افزود: جوانان دارای پتاسل ها و استعدادهای بسیار بالایی هستند که باید از این گونه سرمایه ها بهترین بهره را برد که ارتباط نزدیک با جوانان در کنار حل مشکلات آنها می تواند راهگشاری بسیاری از مسائل در این بخش هم باشد.

مقدم با بیان اینکه رویکرد این سازمان ارتقاء کیفیت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی جوانان روستایی است گفت: باید فاصله بین جوانان روستایی و شهری در زمینه نرم افزار فرهنگی کاهش یابد.

وی اظهار داشت: آموزش و ارتقاء کیفی مهارتهای جوانان روستایی به عنوان آینده سازان کشور ضروری است و گر به این موضوع توجه نکنیم در آینده دچار فقر فرهنگی خواهیم شد.

مقدم در ادامه با اشاره به موضوع هویت در جوانان تصریح کرد: با توجه به اهمیت فرهنگ سازی صحیح باید با تقویت هویت در جوانان به توانمند سازی آنها هم کمک کنیم.

وی به افتتاح شبکه فعالین ازدواج در ایام دهه فجر در استان اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه متولی خاصی در موضوع فرهنگ سازی مناسب در قبل و بعد ازدواج وجود نداشت این مسئولیت به سازمان جوانان واگذار شده که تلاش می کنیم در این زمینه موفق عمل کنیم.

مشاور استاندار در امور جوانان یادآورشد: با افتتاح شبکه فعالین ازدواج در استان رسیدگی به مشکلات ازدواج جوانان روستایی شتاب بیشتری خواهد یافت.

مقدم تصریح کرد: در زمینه اوقات فراغت نیز برنامه های متنوعی پیش بینی شده است که در بین جوانان روستاها اجرا خواهد شد که این امر به همت شما جوانان روستایی نیازمند است و باید با راه اندازی تشکلهای خصوصی و خودجوش در مناطق خود علاوه بر فعالیت های فرهنگی در روستاها به عنوان رابط انتقادات و پیشنهادات عمل کنید تا کارها بهتر انجام شود.

مدیر سازمان ملی جوانان استان قزوین همچنین از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی جوانان دو روستا بازدید و با خانواده های شهید بهرامی و شهید دهقانی هم دیدار و گفتگو کرد.