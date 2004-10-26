ثبت نام از واجدان شرايط راي دادن و نامزدهاي انتخاباتي درعراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري مصري خاورميانه، ثبت نام ازعراقي هايي كه واجد شرايط راي دادن هستند ونيز نامزدهاي انتخابات اعم ازنامزدها چه به صورت فردي يا ائتلافي درانتخابات سه گانه ( مجمع ملي، مجلس ملي كردستان ومجالس (شوراهاي استان ها) از دوشنبه آينده انجام خواهد شد.



ثبت نام ازواجدان شرايط دادن راي تا اواسط ماه دسامبر آينده ( 25 آذر) ادامه خواهد يافت وعمليات ثبت نام ازنامزدهاي انتخابات تا 30 نوامبر(10 آذر ) ادامه خواهد داشت.



متن قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت تصريح مي كند كه انتخابات سه گانه بايد حداكثر 31 ژانويه آينده برگزار شود، قانون شرايط اعلام شده براي راي دهندگان را شهروند بودن عراق يا حق مطالبه اعاده تابعيت يا شايستگي براي كسب آن و اينكه متولد 31 دسامبر 1986 يا پيش از آن باشد، اعلام كرده است.

بر اساس اين قانون در انتخابات مجلس ملي كردستان يا شوراهاي(مجالس) استان راي دهنده بايد از ساكنان منطقه كردستان يا از ساكنان استان هاي مربوطه باشد.



شايان ذكراست با وجودي كه برخي جريان هاي مشكوك ومغرض تلاش مي كنند با دامن زدن به ناآراميها وخشونت ها درعراق مانع برگزاري اولين انتخابات دمكراتيك تاريخ عراق شوند ودر اين راه متاسفانه برخي مقامات كشورهاي منطقه هم در قالب اظهارات و سخنراني ها نسبت به برگزاري انتخابات ابراز نگراني مي كنند اما مراجع وعلماي بزرگ عراق، دولت و شخصيت هاي برجسته سياسي عراق برلزوم برگزاري انتخابات درموعد مقررتاكيد كرده اند حتي سازمان ملل هم تصريح كرده است آماده سازي براي برگزاري انتخابات در عراق در مسير صحيح خود به پيش مي رود.



مسعود بارزاني رهبرحزب دمكرات كردستان عراق نيزاخيرا تاكيد كرد كه 90 درصد مناطق عراق آماده برگزاري انتخابات است وادامه وضعيت نابسامان امنيتي در10 درصد باقي مانده نبايد بهانه اي براي به تعويق انداختن انتخابات باشد.

به نظرمي رسد انتخابات عمومي عراق كه قراراست ماه ژانويه در اين كشور برگزارشود باعث نگراني ووحشت رژيمهاي عرب منطقه كه حكومتشان غيرمردمي است، شده است وآنها تمايل فراوان دارند چنين روند دمكراتيك كه آينده آنها را تهديد خواهد كرد، برگزار نشود.