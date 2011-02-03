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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۳

طی سالجاری؛

87 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون زنجان پرداخت شد

87 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون زنجان پرداخت شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون زنجان گفت: از ابتدای فعالیت بانک توسعه تعاون در شهریور سال گذشته تا پایان دی ماه سالجاری، شعب این بانک در استان بیش از 87 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، صادق گنج خانلو ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از کل تسهیلات اعطایی پرداخت شده، بیش از 14 میلیارد ریال سهم بخش کشاورزی، افزون بر 7 میلیارد ریال سهم بخش صنعت و معدن و بیش از 43 میلیارد ریال سهم بخش مسکن و عمران می باشد.
 
وی افزود: همچنین از این میزان تسهیلات پرداختی، بیش از 13 میلیارد ریال سهم بخش خدمات و بالغ بر 12 میلیارد ریال نیز سهم بخش بازرگانی است.
 
گنج خانلو افزود: بانک توسعه تعاون در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی و بر اساس عقود اسلامی مورد عمل، اقدام به پرداخت تسهیلات اعتباری مورد اشاره نموده است؛ چنانکه بیش از 60 میلیارد ریال آن در قالب عقد فروش اقساطی، افزون بر 3 میلیارد ریال به صورت مشارکت مدنی، بیش از 2 میلیارد ریال آن در قالب قرض الحسنه، بالغ بر 22 میلیارد ریال بر اساس جعاله و افزون بر 146 میلیون ریال به صورت مضاربه است.
 
رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان با اشاره به محل تصویب طرح ها، بیان کرد: بیش از 29 میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی توسط ستاد مرکزی و افزون بر 57 میلیارد ریال از آن توسط اداره شعب استان مصوب شده است.
 
گنج خانلو  ادامه داد: sms بانک، شعبه اینترنتی، اینترنت بانک، پرداخت همراه، بانکداری اسلامی از طریق ارسال پیامک، شبای حساب های بانک، تعاون کارت خرید و هدیه و صدور تعاون کارت از مهم ترین خدمات بانک توسعه تعاون در حوزه بانکداری الکترونیک قلمداد می شود.
 
وی ادامه داد: با برنامه ریزی انجام شده، مقرر گردیده تا در طول ایام دهه فجر و با حمایت مالی بانک توسعه تعاون، دو طرح تعاونی به ارزش 13 میلیارد ریال و با امکان اشتغالزایی 40 نفر به بهره برداری برسد.
 
گنج خانلو افزود: اداره شعب استان هم اکنون با داشتن 7 شعبه فعال آماده ارائه هرگونه خدمات بانکی به اتحادیه های شرکت های تعاونی، شرکت های تعاونی و اعضای تعاونی ها است.

 
کد مطلب 1245002

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