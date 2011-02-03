87 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون زنجان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، صادق گنج خانلو ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از کل تسهیلات اعطایی پرداخت شده، بیش از 14 میلیارد ریال سهم بخش کشاورزی، افزون بر 7 میلیارد ریال سهم بخش صنعت و معدن و بیش از 43 میلیارد ریال سهم بخش مسکن و عمران می باشد.

وی افزود: همچنین از این میزان تسهیلات پرداختی، بیش از 13 میلیارد ریال سهم بخش خدمات و بالغ بر 12 میلیارد ریال نیز سهم بخش بازرگانی است.

گنج خانلو افزود: بانک توسعه تعاون در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی و بر اساس عقود اسلامی مورد عمل، اقدام به پرداخت تسهیلات اعتباری مورد اشاره نموده است؛ چنانکه بیش از 60 میلیارد ریال آن در قالب عقد فروش اقساطی، افزون بر 3 میلیارد ریال به صورت مشارکت مدنی، بیش از 2 میلیارد ریال آن در قالب قرض الحسنه، بالغ بر 22 میلیارد ریال بر اساس جعاله و افزون بر 146 میلیون ریال به صورت مضاربه است.

رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان با اشاره به محل تصویب طرح ها، بیان کرد: بیش از 29 میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی توسط ستاد مرکزی و افزون بر 57 میلیارد ریال از آن توسط اداره شعب استان مصوب شده است.

گنج خانلو ادامه داد: sms بانک، شعبه اینترنتی، اینترنت بانک، پرداخت همراه، بانکداری اسلامی از طریق ارسال پیامک، شبای حساب های بانک، تعاون کارت خرید و هدیه و صدور تعاون کارت از مهم ترین خدمات بانک توسعه تعاون در حوزه بانکداری الکترونیک قلمداد می شود.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی انجام شده، مقرر گردیده تا در طول ایام دهه فجر و با حمایت مالی بانک توسعه تعاون، دو طرح تعاونی به ارزش 13 میلیارد ریال و با امکان اشتغالزایی 40 نفر به بهره برداری برسد.

گنج خانلو افزود: اداره شعب استان هم اکنون با داشتن 7 شعبه فعال آماده ارائه هرگونه خدمات بانکی به اتحادیه های شرکت های تعاونی، شرکت های تعاونی و اعضای تعاونی ها است.



