31 طرح کشاورزی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در سومین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور مسئولان استانی بهره برداری از 31 طرح عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی آغاز شد.

این طرحها شامل لوله گذاری های پلی اتلین، احداث کانال بتنی، احداث بند آبگیری، اجرای سیستم آبیاری قطره ای و بارانی، مرمت و لایروبی کانال ها است که در روستاهای بخش مرکزی، کوهین، طارم سفلی، الموت غربی و الموت شرقی اجرا شده است.

همچنین دو واحد مرغداری گوشتی، یک واحد پرواربندی گوساله و یک واحد تولید خوراک دام و طیور از دیگر طرحهای اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان قزوین است که در سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر در روستاهای هادی آباد، آجربند، رشتقون و دو دهه افتتاح شد و به بهره برداری رسید.



ولی گودرزوند چگینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در مراسم افتتاح این طرحها گفت: از مجموع طرحهای یاد شده 26 طرح در بخش آب و خاک است که با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال به مرحله بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال 103 نفر را در منطقه فراهم کرده است.

چگینی افزود: شش طرح نیز در بخش دام و طیور با سه میلیارد ریال اعتبار به مرحله اجرا درآمده است که با افتتاح آنها زمینه اشتغال 33 نفر فراهم شده است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قزوین یادآورشد: با افتتاح طرحهای یاد شده 65 هزار قطعه مرغ و 100 راس دام سنگین به ظرفیت تولیدات دام و طیور شهرستان قزوین افزوده شد.

به گفته این مسئول بهره برداری از این طرحها نقش مهمی در توسعه و اشتغالزایی روستائیان منطقه ایفا خواهد کرد.