لیگ کشتی نوجوانان مازندران قرعه کشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام نوری زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این رقابتها با حضور16 تیم قرعه کشی شد که درمقایسه با فصل قبل از آن از نظر تعداد تیم ها بیشترشده است.

وی افزود: علت افزایش تیم های شرکت کننده در رقابتهای امسال، استقبال هیئت های شهرستانی وفعال تر شدن این هیئت ها بوده است.

دبیر هیئت کشتی مازندران، به قرعه کشی این رقابت ها وقرار گرفتن تیم ها در دو گروه هشت تیمی اشاره کرد و ادامه داد: در گروه یک این رقابتها تیمهای آزادگان بابل، فریدونکنار، ساری، قائمشهر، نور، بهشهر، گتاب بابل و میاندرود حضور دارند.

نوری زاده اضافه کرد: درگروه دوم این رقابتها تیم های جویبار، مالک اشتر بابل، رامسر، گیلحواران جویبار، گلوگاه، نوشهر، تنکابن و آمل با هم همگروه هستند.

وی، زمان آغاز این رقابتها را اعلام کرد و گفت: مرحله اول این رقابتها ششم اسفندماه در گروه یک به میزبانی آزادگان بابل و در گروه دوم به میزبانی جویبار برگزارمی شود.

دبیر هیئت کشتی مازندران یادآور شد: تیم برتر این رقابتها به نمایندگی از مازندران به یکی از تورنمنت های کشورهای حاشیه خزر اعزام می شود.