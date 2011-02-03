سرمربی کاله جوان مازندران برکنار شد

نعمت قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهارداشت: این تصمیم در جلسه اخیر کمیته فنی باشگاه کاله اتخاذ شد و براین اساس حسین کاظمی به عنوان سرمربی جدید تیم کاله جوان مازندران انتخاب شد.

وی افزود: حسین کاظمی سابقه بازی در تیم های لیگ برتری و تیم های ملی رده های نوجوانان وجوانان را در کارنامه ورزشی دارد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی باشگاه کاله مازندران اضافه کرد: کاظمی همچنین در یکسال گذشته مسئولیت استعدادیابی آکادمی باشگاه کاله را نیز برعهده داشت.

قربانی ادامه داد: براساس تصمیم کادر فنی باشگاه کاله، قاسم نائیجی سرمربی برکنار شده تیم کاله جوان از این پس به عنوان سرپرست، این تیم را درادامه بازیهای لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشورهمراهی خواهد کرد.

تیم والیبال کاله جوان مازندران در پایان هفته دهم رقابتهای والیبال دسته یک باشگاه های کشور در صدرجدول رده بندی گروه یک این رقابتها قراردارد.