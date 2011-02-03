به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی ظهر پنجشنبه در همایش ارتقای سلامت اداری که در تالار شهروند اصفهان برگزار شد اثربخشی این قانون را در گرو اجرای دقیق آن دانست و اظهار داشت: این قانون دارای ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و اداری است که در جنبه اجتماعی آن رفتارهای عمومی مردم اصلاح خواهد شد.

وی اجرای صحیح این قانون را نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها، قوای سه گانه، مردم و به خصوص فرهیختگان و نخبگان دانست.

پور محمدی یادآر شد: اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها سبب می‌شود که ضد آن اجرا شود.

شکایت زیاد از شهرداری طبیعی است

پور محمدی در بخش دیگری از سخنان خود حوزه خدمت رسانی شهرداریها را وسیع دانست و گفت: طبیعی است که به همین دلیل شهرداریها بیشترین شکایت را داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کشور خاطرنشان کرد: از دیر باز شهرداری، دادگستری، نیروی انتظامی، بهداشت و درمان به دلیل داشتن بیشترین مراجعه کننده بیشترین شکایت را نیز داشته است.