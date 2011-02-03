برف راه 70 روستای مازندران را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست راه روستایی راه و ترابری مازندران با اشاره یه اینکه بارش برف در مناطق کوهستانی استان از چهارشنبه شب آغاز شده است، گفت: بارش شدید برف راه ارتباطی 70 روستایی مازندران را مسدود کرده است.



لطف الله عباسی افزود: اغلب این روستا ها در غرب مازندران واقع شده که می توان به 40 روستا در لاریجان آمل، 20 روستا در کلاردشت و 10 روستا در منطقه سه هزار تنکابن اشاره کرد.

وی با اشاره به تلاش های راهداران استان برای پاکسازی راههای روستایی در مازندران، اظهار داشت: نیروهای تلاشگر راهداری استان با تمام توان و بهره گیری از امکانات موجود در حال بازگشایی راه های روستایی مازندران هستند.

عباسی اضافه کرد: بارش شدید برف و احتمال سقوط بهمن در محورهای مواصلاتی هراز و کندوان و انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی در این جاده های،عملیات بازگشایی راه های روستایی را تحت شعاع قرار داده است.

وی تردد وسائط نقلیه در اغلب راههای روستایی برفگیر و کوهستانی استان را با زنجیر چرخ امکان پذیر دانست و افزود: عبور و مرور خودروها در را ه های روستایی کوهستانی استان با زنجیر چرخ و با کندی صورت می گیرد.

سرپرست راه روستایی اداره کل راه و ترابری مازندران گفت: عملیات برفروبی و پاکسازی راه های برفگیر روستایی توسط اکیپ های راهداری در راه های کوهستانی مازندران در حال انجام است تا روستاییان سفری امن داشته باشند.

وی با اشاره به بیشترین مقدار بارش برف در استان، اضافه کرد: منطقه اشکور رامسر با حدود 70 سانتی متر برف، بیشترین مقدار بارش برف در استان را به خود اختصاص دادند.

هم اکنون بارش شدید باران در دامنه و برف در ارتفاعات استان ادامه دارد و در آمد و شد شهروندان مشکلاتی ایجاد کرده است.