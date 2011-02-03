کوروش پرویزیان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی طی حکمی کوروش پرویزیان (مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات ایران) را به سمت مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

برپایه این گزارش ،درمتن حکم مذکورآمده است: نظر به تعهد، تجارب و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در حرکت خالصانه و پرتلاش دولت اسلامی حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.

حسن تدبیر،همکاری، همدلی و همراهی در این ماموریت دسته جمعی پیش شرط موفقیت است. عزت، توفیق و سربلندی جناب عالی را در انجام ماموریت های محوله از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

