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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

با حکم حسینی؛

کوروش پرویزیان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی شد

کوروش پرویزیان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی کوروش پرویزیان (مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات ایران) را به سمت مشاور خود منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی طی حکمی کوروش پرویزیان (مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات ایران) را به سمت مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

برپایه این گزارش ،درمتن حکم مذکورآمده است: نظر به تعهد، تجارب و توانمندی های جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در حرکت خالصانه و پرتلاش دولت اسلامی حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.

حسن تدبیر،همکاری، همدلی و همراهی در این ماموریت دسته جمعی پیش شرط موفقیت است. عزت، توفیق و سربلندی جناب عالی را در انجام ماموریت های محوله از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
 

کد مطلب 1245015

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